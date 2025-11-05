Är du SV:s nästa Verksamhetsutvecklare?
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är ett av Sveriges största studieförbund med verksamhet i alla Sveriges kommuner och erbjuder kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, bildning och samhällsengagemang genom studiecirklar och kulturarrangemang.
Vi söker en medarbetare som med sin kompetens, intresse och engagemang kan driva och utveckla vår verksamhet i Västerviks kommun.
Vi är flexibla i anställningsgraden men vill ligga mellan 80-100% tjänst, tillsvidare med 6 månaders provanställning.
Det är en utåtriktad tjänst där en stor del av arbetet innebär att förvalta kontakter med samarbetsorganisationer men också att skapa kontakter med nya ledare, organisationer och föreningar. Det kan t.ex. innebära att stötta upp vid föreningsutveckling, starta studiecirklar och arrangera kulturarrangemang.
Du drivs av att arbeta självständigt men också arbeta i grupp. Du tycker det är roligt att arbeta i digitala arbetsbetsmiljöer.
Erfarenhet att arbeta med föreningar och med kursverksamhet för allmänheten är meriterande.
I tjänsten ingår att leda andra genom att rekrytera och introducera cirkelledare.
Tjänsten som verksamhetsutvecklare innebär att du är trendspanare inför morgondagens studiecirklar och kurser som du sedan hittar deltagare till. Du gillar nytänkande och har kvaliteten i folkbildningen prioriterad.
SV värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Dina arbetsuppgifter kommer både vara utvecklande av verksamhet och administrativa arbetsuppgifter. Det är därför av stor vikt att du tycker om ett varierande arbete och att du har lätt att snabbt växla mellan olika arbetsuppgifter.
Verksamheten du kommer att jobba med inriktar sig främst inom dessa områden:
Våra föreningar vi samarbetar med.
Vår kursverksamhet till allmänheten.
Utveckling och nyskapande verksamhet i Västerviks kommun.
Tjänsten innefattar arbete vissa kvällar och helger. Det krävs att du har minst B-körkort och tillgång till bil.
Vi söker dig som
Är drivande och idérik!
Är kreativ och engagerad!
Du tycker att folkbildning är viktigt!
Du måste ha lätt för att kommunicera i tal, skrift och i digitala miljöer.
Du har lätt för att samarbeta med kollegor samt samarbetspartners.
Du har en god förmåga att självständigt prioritera, strukturera, planera och genomföra dina arbetsuppgifter utefter fastställd plan.
Du är van att arbeta i digitala administrativa miljöer.
Du har en förståelse för hur det är att jobba med ideella föreningar.
Vi ser gärna att du har ett bra nätverk i Västerviks kommun.
Vem är du?
För att lyckas och trivas i rollen som Verksamhetsutvecklare är du flexibel och besitter förmågan att kunna växla mellan både strategiska och operativa arbetsuppgifter.
Du behöver självständigt kunna styra ditt arbete, lägga upp planering utifrån vår verksamhetsplan och vart behoven finns. För att göra ett bra jobb behöver du vara bra på att skapa relationer med tex föreningar, cirkelledare och deltagare.
Som person brinner du för folkbildning och arbetar gärna med utveckling och förbättringar tillsammans med andra. Du har en utvecklad samarbetsförmåga och hög förståelse för hur man kommunicerar med andra människor. Du är även bekväm med att använda tillgängliga IT-verktyg för hantering av data i våra processer. Utöver det ser vi att du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Du har även minst B-körkort och tillgång till bil då det förekommer resor i tjänsten.
Du kommer att utgå från SV:s kontor i Västervik, där du har kontor och ansvar för kurslokaler. Du kommer även åka runt och träffa våra studiecirklar och föreningar mycket i Västerviks kommun. Vi erbjuder en fast anställning omfattandes 80-100%, målstyrd arbetstid och tillträde efter överenskommelse. Vi tillämpar provanställning 6 månader.
Senaste ansökningsdag är 5 december. Ansökan med löneanspråk skickas till maria.stromberg@sv.se
intervjuer kommer att ske löpande. Facklig representant: Anna-Karin Cederstrand Karlsson, 070-455 25 03, anna-karin@sv.se
Kollektivavtal: Fremia/Unionen
Placeringsort: Västervik
Är det du som är SV:s nya Verksamhetsutvecklare? Något du tycker är oklart i annonsen? Välkommen att höra av dig till avdelningschef Maria Strömberg maria.stromberg@sv.se eller 070-455 25 23.
