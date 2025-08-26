Är du Svetsaren vi söker? Vi behöver dig!
2025-08-26
Dina arbetsuppgifter
Då vår kund i Borås utökar sin personalstyrka söker vi nu dig som har erfarenhet av svetsning! När du arbetar som Svetsare kommer du i första hand att svetsa rostfria detaljer utifrån ritning i metoden MIG/MAG, även TIG kan förekomma. Utöver svetsningen kan det också ingå efterkontroller, montering samt diverse verkstadsuppgifter i ditt arbete.
Arbetstiden är förlagd till dagtid.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi ser att du som söker denna tjänst har kunskaper inom manuell svetsning. Vi tror att du har ett gediget tekniskt intresse med en bakgrund inom industrin, antingen via erfarenhet och/eller relevant utbildning.Kvalifikationer
• Kunskaper i ritningsläsning
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Körkort och tillgång till egen bil
• Tidigare erfarenhet inom industri eller relevant utbildning
Som person är du noggrann, strukturerad och drivs av att leverera arbete med hög kvalitet. Du arbetar metodiskt, har öga för detaljer och tar ansvar för både dina uppgifter och helheten. Ditt tekniska intresse och din nyfikenhet gör att du gärna utvecklas och hittar lösningar på utmaningar. Du är självgående men trivs också med att samarbeta och bidra till en positiv arbetsmiljö. Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Ersättning

Fast lön
