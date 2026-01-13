Är du student? Perfekt extrajobb som personlig assistent!
MejDej-kooperativet / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristianstad
2026-01-13
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MejDej-kooperativet i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige
Studerar du till undersköterska, sjuksköterska eller annan vårdutbildning?
Vi söker en pålitlig och omhändertagande, vårdstuderande kvinna som vill arbeta som personlig assistent åt vår sociala och härliga tjej som bor strax utanför Kristianstad. Hon har ett omfattande rörelsehinder och saknar talat språk. Musik, lite trams och humor och härliga promenader är sådant hon trivs extra bra med.
Arbetstid (schema):
En helg i månaden: 07:30-14:00 (lör & sön)
En helg i månaden: 17:00-22:45 (lör & sön)
Extra pass kan erbjudas vid ordinarie assistenters frånvaro och under skollov.
Vi söker dig som är trygg, lyhörd, ansvarstagande och positiv - och som vill använda dina vårdkunskaper i praktiken under studietiden.
Utdrag ur belastningsregistret krävs.
Ansök genom att skicka CV + personligt brev (märk 254-2026).
Intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: jobbansokan@mejdej.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "254-2026". Arbetsgivare Mejdej-Kooperativet
291 29 KRISTIANSTAD Arbetsplats
MejDej-kooperativet Kontakt
Personaladministratör
Ferdane Mehmeti ferdane@mejdej.se Jobbnummer
9681387