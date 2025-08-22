Är du student och vill arbeta extra som terminalarbetare
2025-08-22
Är du sugen på något nytt och vill utvecklas inom lager och logistik? Är du en aktiv person som trivs i fartfyllda tempon och söker efter ett extra jobb?
Just nu söker vi engagerade och positiva terminalarbetare till vår kunds terminal i Göteborg. Som terminalarbetare på detta uppdrag arbetar du tillsammans med ett engagerat och sammansvetsat team och det är därför viktigt att du är en gedigen lagspelare. Vår kund är ett välkänt företag inom logistikbranschen som ständigt växer och utvecklas.
Arbetsuppgifterna består av lastning och lossning av pall/styckegods från lastbilar samt sortering. Det är främst ledstaplare du kommer köra men även lite motviktstruck. Som terminalarbetare kommer du också vara en central del av planering och kommunikation, där din noggrannhet är avgörande. Dina arbetsuppgifter kommer också innebära att kommunicera via mejl/telefon till transportörer och internt, där är det viktigt att du ser till att transporterna fungerar smidigt.
Tjänsten är på deltid och arbetstiderna är kl. cirka 13-21:00 måndag-fredag. Vi ser gärna att du är tillgänglig 2-3 dagar i veckan. Start sker omgående och tjänsten inleds med en betald upplärning i arbetsuppgifter. För detta uppdrag anställs du av oss på StudentConsulting och arbetar hos vår kund som uthyrd konsult.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som trivs på en fartfylld och aktiv arbetsplats. Du är plikttrogen och förstår att du som enskild anställd har stor påverkan på helheten.
Eftersom arbetet kommer vara av varierande karaktär ser vi att du inte är rädd för att hugga i där det behövs och hoppa rakt in i matchen. Du vill förstå och frågar när det behövs - men vill även ta egna initiativ för att hjälpa teamet framåt.
Krav för tjänsten:
• God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
• Truckbehörighet A1-A4 och B1-B4.
• God fysik
Meriterande om du har truckbehörighet D2. För att vara aktuell för detta uppdrag behöver du en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
För denna tjänst gör vi ett utdrag ur belastningsregistret från Polisen.
Är du den personen vi söker? Sök redan idag! Rekryteringsprocessen är löpande och kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdatumet
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
