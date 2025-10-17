Är du stödpedagog och vill göra skillnad?
ARBETSPLATSEN
Tillsammans för ett bra liv
Vill du göra skillnad och med gemensamma krafter skapa förutsättningar för "Ett bra liv"?
Då är du varmt välkommen till oss!
Tillsammans utvecklar vi framtidens omsorg inom LSS genom att:
• Vi ser människan
• Vi tar ett personligt ansvar
• Vi växer tillsammans
• Vi har roligt
Den trivsamma gruppbostaden "Godisfabriken" är inrymd i ett nybyggt flerbostadshus. Gruppbostaden består av 6 lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personaldel. En arbetsgrupp om 7 personer och några visstidsanställda arbetar tillsammans för att skapa en trygg och utvecklande miljö för de boende.
OMFATTNING OCH ARBETSTIDER
Tjänsten är 75 % och arbetspassen omfattar tjänstgöring dag, kväll, helg samt s.k. "sovande" jour nattetid.
OM TJÄNSTEN
I tjänsten som stödpedagog ingår du i omsorgsteamet och ansvarar för att planera, implementera och handleda medarbetare i verksamhetens metoder och arbetssätt. I uppdraget ingår att stödja kollegor i utformande av mål utifrån genomförandeplanen som ett led i att öka de boendes självständighet. Du kommer att ingå i företagets nätverk Metod & arbetssätt.
ÖNSKVÄRDA KVALIFIKATIONER
Vi vill att du är utbildad stödpedagog samt har några års erfarenhet av att arbeta inom LSS.
Du ska kunna uttrycka sig väl i tal och skrift och erfarenhet av dokumentation är ett krav. En god samarbetsförmåga och relationskapande inställning är viktiga egenskaper hos en stödpedagog samt ett respektfullt och lugnt bemötande.
Då vi har tillgång till verksamhetsbil är körkort ett krav!
EN TRYGG ARBETSGIVARE
Vi är en trygg arbetsgivare som har kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar!
SISTA ANSÖKNINGSDAG
Varmt välkommen med din ansökan redan idag då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Sista ansökningsdag är 2025-11-07
ANSÖK HÄR
Vi vill att du mejlar CV, betyg, samt ett personligt brev till vår kontaktperson Carina Pilz, Kvalitets- HR chef via e-post: carina.pilz@gemensammakrafter.se Så ansöker du
E-post: carina.pilz@gemensammakrafter.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gemensamma Krafter Sverige AB
(org.nr 559086-4319)
Karamellgatan 6 (visa karta
)
802 87 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9563311