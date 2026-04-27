Är du stödpedagog och vill göra skillnad?
Tillsammans för ett bra liv
Vill du göra skillnad och med gemensamma krafter skapa förutsättningar för "Ett bra liv"?
Då är du varmt välkommen till oss!
Tillsammans utvecklar vi framtidens omsorg inom LSS genom att:
• Vi ser människan
• Vi tar ett personligt ansvar
• Vi växer tillsammans
• Vi har roligt
Just nu söker vi en stödpedagog till vårt nybyggda och trivsamma gruppboende i Norrtälje
Vi startar vårt nya fina gruppboende som har sex platser i september 2026.Verksamheten ligger i Kvisthamra nära vår andra gruppbostad på Tropikvägen.
Gruppbostaden är ett enplanshus som består av 6 lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personaldel. Du och våra stödassistenter bildar tillsammans med verksamhetschefen ett Dream-team som tillsammans startar verksamheten för att skapa en trygg och utvecklande miljö för de boende.
Tjänsten är 80-85 % och arbetspassen omfattar tjänstgöring dag, kväll, helg samt s.k. "sovande" jour nattetid.
I tjänsten som stödpedagog ingår du i omsorgsteamet och ansvarar för att planera, implementera och handleda medarbetare i verksamhetens metoder och arbetssätt. I uppdraget ingår att stödja kollegor med fokus på att öka de boendes självständighet. Du kommer att ingå i företagets nätverk Metod & arbetssätt.
Vi vill att du är utbildad stödpedagog samt har några års erfarenhet av att arbeta inom LSS.
Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift och erfarenhet av dokumentation är ett krav. Vi vill att du har erfarenhet av AKK, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
En god samarbetsförmåga och relationskapande inställning är viktiga egenskaper hos en stödpedagog samt ett respektfullt och lugnt bemötande.
Då vi har tillgång till verksamhetsbil är körkort ett krav!
Vi är en trygg arbetsgivare som har kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar!
Varmt välkommen med din ansökan redan idag då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Sista ansökningsdag är 2026-05-24
Vi vill att du mejlar CV och betyg, till verksamhetschef Maria Ljungberg,
e-post: maria.ljungberg@gemensammakrafter.se Så ansöker du
E-post: maria.ljungberg@gemensammakrafter.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stödpedagog". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gemensamma Krafter Sverige AB
(org.nr 559086-4319) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrtälje Jobbnummer
9878374