Är du redo för nästa utmaning?

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Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Vingåker Visa alla säljarjobb i Vingåker
2026-06-07
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Exaltera Marketing söker nu drivna och ambitiösa säljare till vårt team med utgångspunkt från Vingåker.
Vi samarbetar med några av Sveriges största aktörer inom energi- och teknikbranschen och söker personer som vill utvecklas inom försäljning samtidigt som de har möjlighet att skapa en attraktiv inkomst.
Om rollen
Som säljare hos oss arbetar du direkt mot kund på festivaler, marknader, event och i stadskärnor. Du blir en del av ett engagerat team där gemenskap, utveckling och resultat står i centrum.
Arbetet innebär att representera välkända varumärken och hjälpa kunder att hitta elavtal och lösningar som passar deras behov.
Vad vi erbjuder
Garantilön på 20 000 kronor per månad
300 kronor i provision per genomfört sälj
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidstjänst
Arbetstider 09.00–18.00, måndag till fredag
Utbildning från start och löpande coachning
Möjligheter att växa och utvecklas inom företaget
En arbetsplats med energi
På Exaltera Marketing arbetar vi målinriktat, men vi ser också till att skapa en arbetsmiljö där människor trivs. Genom återkommande säljtävlingar har våra medarbetare möjlighet att vinna priser som iPhones, AirPods, elsparkcyklar och andra attraktiva vinster.
Vi tror att de bästa resultaten skapas när motivation, laganda och arbetsglädje går hand i hand.
Vi söker dig som
Är social och trivs med kundkontakt
Har en positiv attityd och ett starkt driv
Motiveras av att arbeta mot mål
Vill utvecklas både personligt och professionellt
Tidigare erfarenhet inom försäljning är meriterande men inget krav. Vi söker framför allt personer med rätt inställning och en vilja att lyckas.
Välkommen med din ansökan till Exaltera Marketing och bli en del av ett team där prestation belönas och utveckling uppmuntras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: vingaker@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
643 32 VINGÅKER Jobbnummer
9951211