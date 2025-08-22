Är du redo för en större uppgift inom IT?
2025-08-22
Vill du ha roligt på jobbet och samtidigt arbeta i en dynamisk miljö där du får lära dig nya saker? Då har vi uppdragen för dig! Flera av våra kunder söker nämligen erfarna och engagerade supporttekniker till deras IT-support.
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ta emot samtal från användare som behöver teknisk support. Support och felsökning sker via fjärrstyrningsverktyg och/eller över telefon. Du kommer primärt att arbeta i en Windowsmiljö men även Mac kan förekomma. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat hantering av konton och grupper i Azure AD, felsökning av nätverk och felsökning och support i Microsoft 365 samt tillhörande applikationer.
Du kan även behöva utföra enklare felsökning på servrar.
Din profil och kvalifikationer
För att trivas i rollen motiveras du av att ge bra service och söker ett arbete där du har möjligheten att utveckla dina IT-kunskaper. Du har arbetat i minst ett år på en servicedesk och delar med dig av din kompetens och dina erfarenheter till kollegor. Som person är du självgående, noggrann och social. Du talar och skriver både svenska och engelska flytande.

Kvalifikationer
Minst ett års erfarenhet av arbete i servicedesk
Erfarenhet av Azure AD och Microsoft 365
Erfarenhet av felsökning och support i Windows- och Macmiljö
Kunskaper inom serverhantering (primärt Windows)
Meriterande
Erfarenhet av Google Workspace
B-körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Elise Haglund
Elise Haglund
• 46 733 571793
Elise.Haglund@centric.eu

Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
