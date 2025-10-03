Är du projektledare inom telekom? Se hit!
Transtema söker nu en erfaren projektledare inom telekom som vill leda projekt från start till mål, där du får utrymme att ta egna initiativ och utveckla ditt ledarskap. Här får du arbeta i ett företag som värdesätter nytänkande, kvalitet och relationer - samtidigt som du är en del av ett tryggt och kompetent team. Om du gillar variation, ansvar och att leverera resultat, kan detta vara rollen för dig. Passa på att söka redan idag då behovet är omgående och vi arbetar med löpande urval!
Du erbjuds:
• Möjlighet att driva komplexa och strategiskt viktiga projekt i ett växande företag.
• Kompetensutveckling och stöd i din professionella utveckling som projektledare.
• Hybridarbete och flexibilitet i vardagen med resor inom Sverige.
• En inkluderande arbetsmiljö med fokus på teamkänsla och värderingsstyrd kultur.

Dina arbetsuppgifter
Som projektledare planerar, genomför och avslutar du projekt inom tid, budget och med uppfyllda mål. Du utgår från något av Transtemas kontor i Sverige och arbetar nära både interna och externa intressenter. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Utarbeta detaljerade projektplaner med mål, tidslinjer, resurser, budget och riskhantering.
• Leda projektgruppen och säkerställa att projektet följer planen.
• Vara kommunikationsnavet mellan kunder, leverantörer och interna team.
• Övervaka projektets ekonomi och hantera ÄTA/ändringar.
• Delta i anbudsarbete och ta fram underlag för offerter.
• Säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och efterlevnad av lagar och regler.
Vi söker dig som:
• Har minst 5 års erfarenhet av att driva större och komplexa projekt inom telekom.
• Har arbetat med upphandlingar, entreprenadjuridik och projektverktyg som MS Project, Excel eller IFS.
• Har teknisk kompetens inom mobil- och fibernät samt transmission.
• Har B-körkort samt goda kunskaper i svenska och engelska.
• Har relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom teknik, projektledning eller liknande.
• Meriterande: erfarenhet från beställarsidan, el/kraftprojekt, TRV-projekt eller arbete som tekniker/projektör inom telekom.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du trivs i rollen. Du är kvalitetsdriven och resultatorienterad, med ett starkt fokus på service och leverans. Du har en utmärkt förmåga att kommunicera och bygga relationer med både kunder och kollegor. Som analytisk och lösningsorienterad person kan du hantera perioder med högt tryck, fatta beslut och förutse utmaningar innan de uppstår.

Om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Transtema en projektledare inom telekom. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning, vilket innebär att du blir anställd av Professionals Nord och arbetar som konsult hos Transtema. Denna rekrytering hanteras av Professionals Nord och frågor kring tjänsten skickas till info@pn.se
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Stockholm (med resor inom Sverige)
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Linnéa Grass
