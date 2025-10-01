Är du Onitio Solutions nya Key Account Manager?
Onitio Solutions levererar IT-utrustning, programvara och skräddarsydda "Anything as a Service"-lösningar. Med djup branschkunskap och starkt fokus inom retail, apotek och transport/logistik kombinerar vi den senaste tekniken med värdeskapande tjänster för att hjälpa våra kunder att lyckas. Vi levererar högkvalitativa och hållbara lösningar för våra kunder. Onitio Solutions Sverige är en del av Onitio-koncernen.
Onitio Solutions söker nu en erfaren och drivande Senior Sales Executive att stärka vårt sälj- och kundutvecklingsteam i Stockholm.
Vi söker dig som har erfarenhet av och en stark förståelse för komplexa lösningar inom POS (=Point Of Sales), en bakgrund med flera år inom försäljning och en genuin passion för att skapa värde för kunder.
I den här rollen kommer du att ansvara för att utveckla vår position i Sverige genom att bygga starka relationer med såväl nya som befintliga kunder. Du kommer även att få tillgång till ett nätverk av partners att samarbeta med och förväntas kombinera detta med ett redan etablerat nätverk, samt inte minst ett starkt driv.
Personliga egenskaper som krävs för att du ska lyckas är förmågan att bygga tillitsfulla relationer - både med kollegor och kunder. Du bör ha en äkta passion för företaget du representerar samt en stark tro på de produkter och tjänster du levererar.
Du kommer att arbeta nära kollegor inom försäljning och marknadsföring i en teamorienterad miljö där samarbete och komplettering av varandras styrkor är avgörande för framgång. Säljteamet består idag av totalt fyra medarbetare där du som Senior Sales Executive rapporterar direkt till Sales Director. Du har din arbetsplats vid vårt kontor i Rissne i norra Stockholm; men en stor del av din arbetstid spenderar du naturligtvis ute hos våra kunder.
På Onitio Solutions levererar vi innovativa tjänster - inklusive vårt unika Retail IT-as-a-Service-koncept - som hjälper våra kunder att effektivisera och optimera sin IT-verksamhet. Din roll blir central i att identifiera möjligheter, utveckla relationer och driva lönsam tillväxt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Affärsutveckling
• Identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter med både befintliga och potentiella kunder.
• Kartlägga kundbehov och föreslå skräddarsydda lösningar från Onitios omfattande portfölj.
Kundrelationer & partnerskap
• Etablera och upprätthålla långsiktiga, tillitsfulla kundrelationer.
• Utveckla strategiska partnerskap med branschaktörer för att stärka Onitio Solutions marknadsposition.
Säljstrategi & genomförande
• Utveckla och implementera effektiva säljstrategier och kontoplaner.
• Driva försäljningsaktiviteter för att uppnå intäkts- och tillväxtmål.
• Hantera hela säljcykeln från leadgenerering till kontraktsskrivning, med fokus på smidig leverans och kundnöjdhet.
• Genomföra behovsanalys, ta fram förslag, förhandla villkor och slutföra avtal.
Affärsrådgivning & kundlösningar
• Analysera kundernas affärsutmaningar och presentera skräddarsydda lösningsförslag.
• Analysera kundernas affärsutmaningar och presentera skräddarsydda lösningsförslag.
• Påverka kundernas beslutsprocess genom att tydliggöra värdet av Onitio Solutions tjänster och koncept.
Erfarenhet av lösningsförsäljning, gärna inom IT, teknik och/eller B2B-sektorn
• Dokumenterad framgång i att bygga relationer och navigera i komplexa säljprocesser
• Starkt driv, affärsmässig fingertoppskänsla och förmåga att ta med sig nätverk och kundstock in i rollen
• Strukturerad, målinriktad och samarbetsinriktad arbetsstil
• Flytande svenska och engelska krävs; i både tal och skrift
• Tidigare erfarenhet från detaljhandeln är starkt meriterande
• Relevant utbildning, gärna inom systemvetenskap eller datateknik/dataingenjör, ses som meriterande, men är inget krav
Vi erbjuder
• En nyckelroll i ett företag med fokus på innovation och kundvärde.
• En engagerande och stödjande arbetsmiljö med kompetenta kollegor.
• Möjlighet att arbeta med några av marknadens mest spännande kunder och lösningar.
För mer information om tjänsten, vänligen kontakta Håkan Hammar, hakan.hammar@onitio.com
Redo att ta nästa steg i din karriär?
Skicka in din ansökan senast den 30 oktober och följ med oss på resan på Onitio Solutions - där vi skapar morgondagens lösningar!
På Onitio strävar vi efter en inkluderande arbetsmiljö med mångfald som en självklar styrka. Just nu arbetar vi aktivt för att få in fler kvinnor i bolaget och välkomnar därför varmt kvinnliga kandidater - men vi ser naturligtvis fram emot ansökningar från alla kvalificerade personer, oavsett kön.
