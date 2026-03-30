Är du mjuk, ansvarsfull och söker sommarvikariat?
Vi på KSJ AB jobbar med personlig assistans - som det är tänkt!
Här möter du Karin, Magnus, Sylvia och Bibban med lång erfarenhet, stort engagemang och ett hjärta för människor. Vi vet att bra assistans bygger på trygghet, respekt och ett nära samarbete. Med lång och gedigen erfarenhet inom personlig assistans, både från stora och mellanstora bolag, vet vi vad som krävs för att skapa trygghet, kontinuitet och livskvalitet för våra kunder - men också för våra viktiga assistenter.
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bra villkor, är anslutna till kollektivavtal och ger ett generöst friskvårdsbidrag.
Hos oss är du viktig - både för kunden och för oss!
Hälsa gärna på oss på Elbegatan 5 i Malmö - stäm bara av så vi är på plats först.
För att säkerställa en trygg och säker assistans genomför vi en bakgrundskontroll om du blir aktuell för tjänsten.
Om arbetet innebär insatser åt personer över 18 år krävs att du uppvisar ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Om arbetet innebär insatser åt barn krävs att du lämnar in ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret, som sparas hos oss i 2 år, i enlighet med gällande lagstiftningar.
Tyra är 20 år och söker en mjuk och ansvarsfull tjej som personlig assistent. Vi letar efter dig som har hjärtat på rätt ställe och som med lyhördhet kan skapa förutsättningar för att Tyra ska få en meningsfull och självständig vardag.Publiceringsdatum2026-03-30Om tjänsten
Som personlig assistent hos Tyra stöttar du henne i vardagen och i olika situationer. Arbetet är varierande och bygger på att du är uppmärksam på vad Tyra vill göra och behöver i stunden.
Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
* Personlig omvårdnad, till exempel toalettbesök och påklädning.
* Hushållssysslor, som att iordningställa lunch och middag.
* Att tolka och förstå Tyras kommunikation, både genom hennes ord och kroppsspråk.
* Att leka och pyssla tillsammans - Tyra älskar docklek och kreativa aktiviteter.
* Att göra utflykter, promenera med rullstolen eller ta en cykeltur till exempel till lekplatser i närheten av hemmet.
Tyra förflyttar sig med rullstol längre sträckor utomhus och går med enhandsstöd inomhus och kortare sträckor exempelvis i trädgården.
Vi söker dig som:
* Har ett genuint intresse för människor.
* Är lyhörd, ansvarsfull och flexibel.
* Kan arbeta självständigt och är lugn samt metodisk i ditt sätt.
* Har god kommunikativ förmåga och en vilja att förstå Tyras sätt att uttrycka sig.
Omfattning & arbetstider:
Vikariatet börjar i vecka 26 och avslutas vecka 33. Innan dess kan det var aktuellt men introduktion.
Tjänstens omfattning är ca 30 timmar i veckan, ungefär 4 dagar i veckan och då ingår det även att jobba under helgerna.
Är du den som Tyra söker så snälla skicka in din ansökan via länken.
Har du några frågor så är du välkommen att kontakta Sylvia Wallin Holmqvistsylvia@ksjab.se
073-7064994 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Karin Ståhlnacke Juridik AB
(org.nr 559281-3777)
232 52 ÅKARP Arbetsplats
KSJ AB Kontakt
Kontakt
Sylvia Holmqvist sylvia@ksjab.se 0737064994
9828784