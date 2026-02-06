Är du Majolas nästa stjärna inom service?
Majola Restaurangkonsult AB / Servitörsjobb / Nacka Visa alla servitörsjobb i Nacka
2026-02-06
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Majola Restaurangkonsult AB i Nacka
, Storfors
, Eskilstuna
, Haninge
, Flen
eller i hela Sverige
Jobba med oss på Majola - där människor & upplevelser möts
Älskar du service, människor och miljöombyte? Då vill vi träffa dig!
Majola är ett ledande bemanningsföretag inom hotell, restaurang och event - och just nu söker vi fler stjärnor som vill jobba extra, deltid eller mer kontinuerligt hos våra fantastiska kunder.
Här får du arbeta i ett engagerat team med fokus på utveckling, arbetsglädje och professionell service. Du får frihet under ansvar, möjlighet att påverka och en arbetsplats som värdesätter lyhördhet, engagemang och långsiktighet.
Oavsett om du är ett självgående proffs med lång erfarenhet eller i början av din resa inom servicebranschen, har vi jobb för dig. Hos oss är det personligheten som gör skillnaden!
Vi söker dig som vill jobba som:
Hovmästare
Självgående à la carte-servis (körkort är meriterande)
Festvåningsservis
Runner
Receptionist
Konferensvärd/värdinna
Barista
Bartender
Restaurangbiträde
Vem är du?
Du har det där lilla extra. Du är positiv, nyfiken, driven, engagerad och lösningsorienterad. Du gillar variation, nya platser och att möta nya människor. Du trivs i ett högt tempo och med att leverera service i toppklass - varje gång!
Därför kommer du trivas hos Majola:
Varierande uppdrag på spännande arbetsplatser
Flexibla arbetstider - fyll din vecka eller perfekt att kombinera med studier eller annat jobb
Möjlighet att utvecklas och bygga erfarenhet
Ett varmt team som verkligen bryr sig om sina medarbetare
Hos Majola är ingen dag den andra lik - och det är precis det som gör det så kul.
Redo att ta nästa steg? Sök idag och bli en del av Majola-familjen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7182423-1829859". Arbetsgivare Majola Restaurangkonsult AB
(org.nr 556689-2856), https://jobb.majola.se
Hesselmans Torg 5 (visa karta
)
131 54 NACKA Arbetsplats
Majola RestaurangKonsult Jobbnummer
9729097