Är du Luleås nya assistans stjärna?
Alter Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Luleå
2025-09-08
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alter Assistans AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Älvsbyn
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Vill du vara med och starta upp ett helt nytt assistansteam?
Nu söker vi engagerade och glada assistenter till en nystartad grupp vid Lulsundsberget!
Att arbeta som personlig assistent är ett meningsfullt jobb där du får vara en viktig del av någons vardag och bidra till livskvalitet.
Om mig
Jag är en 39-årig kvinna som förra sommaren råkade ut för en olycka och nu behöver stöd i min vardag. Jag bor i lägenhet tillsammans med min sambo, två tonårsdöttrar och vår lilla dvärgpudel.
Jag är en positiv person med mycket humor - och det uppskattar jag också hos dig! Ett extra plus om du gillar skönhet, eftersom jag längtar efter att kunna ta upp det intresset igen.
Om rollen
Som assistent hos mig kommer du bland annat att:
Hjälpa till med förflyttningar (tak- och portabel lyft)
Vara ett stöd i vardagliga sysslor och rutiner
Vara en trygg närvaro i hemmet
Vi söker både dig som vill ha en fast tjänst och dig som vill arbeta extra som timvikarie.
Vi tror att du är
En glad och initiativrik person
Intresserad av att stanna länge på arbetsplatsen
Lyhörd, ansvarstagande och med glimten i ögat
Och du - gillar du hundar? Då kommer du och vår pudel bli bästa vänner!
Ansökan
Vill du veta mer om hur det är att arbeta tillsammans med mig?
Skicka in din ansökan redan idag - rekrytering sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: iza@alterassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P84". Arbetsgivare Alter Assistans AB
(org.nr 559207-3000) Jobbnummer
9496997