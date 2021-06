Är du LSBolagens nya säljsupport? - Lindström & Sondén AB - Kontorsjobb i Ängelholm

Prenumerera på nya jobb hos Lindström & Sondén AB

Lindström & Sondén AB / Kontorsjobb / Ängelholm2021-06-30Har du god datorvana, är duktig administrativt och vill utvecklas inom sälj? Då kommer du passa som säljsupport på LSBolagen.2021-06-30Du kommer att vara en del av vårt 12 personer stora säljteam, där din huvudsakliga uppgift kommer att vara att hantera förfrågningar, beställningar samt övriga administrativa uppgifter kopplat till våra återförsäljare. Det stora inflödet av kunder kommer från våra svenska återförsäljare men även från våra övriga marknader Norge, Danmark, UK och Tyskland. Flytande engelska är meriterande och har du dessutom ytterligare ett språk med dig är det ett plus.Du är en del av back-office, och ditt huvudsakliga mål är att företaget har nöjda kunder genom tydlig kommunikation. Eftersom arbetet framför allt består av att hantera beställningar och förfrågningar från återförsäljare via mail och telefon r det viktigt att du är van med att hantera dator och har lätt för att lära nya uppgifter. Vi tror även att du är tidigt i din karriär och är redo att lära dig nya saker och utvecklas tillsammans med oss. Det finns goda förutsättningar för att växa inom tjänsten och ta större plats över tid.Vi söker dig som:är en "doer"är ordningsam och arbetar struktureratär datorvan och har lätt att lärakan arbeta självständigt och är van att ta ansvarär villig att samarbeta och har bra kommunikationsförmågaOm Lindström & SondénLSBolagen säljer exklusiva produkter för kök och vinlagring. Huvuddelen av vår försäljning utgörs av vinkylar, spisar och utekök. Vi har byggt upp egna varumärken samtidigt som vi är distributör för flera världsledande varumärken i sin nisch, däribland franska Climadiff och italienska Lofra.Vår försäljning sker både via våra egna webbplatser, 35 till antalet, samt via återförsäljare. Under 2020 omsatte bolaget 165 Mkr och har en fortsatt pågående tillväxtplan. Vi finns i dagsläget i 10 länder och planerar att fortsätta växa både på våra befintliga marknader och nya marknader.För att göra allt detta möjligt är vi idag 30 glada medarbetare på vårt kontor i Ängelholm och därtill 6 medarbetare på vårt lager. Vi är ett ungt team som präglas av mycket driv och energi.Vi har under årens lopp fått flera utmärkelser såsom årets företag i Ängelholm, DI Gasell och Superföretag enligt Veckan affärer. Sedan 2019 är vi även del av BHG Group ( https://www.wearebhg.com/), ett av Sveriges största ehandelsföretag som omsätter över 9 miljarder kr.Läs mer om oss på ( https://app.teamtailor.com/companies/dQPaq2FuXOg/jobs/1075570/edit/www.lsbolagen.com) Din ansökan - Viktig informationDu är välkommen med din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande! Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev i PDF-format, och för att visa att du har läst instruktionerna vill vi att du någonstans i texten skriver "Jag är er nya säljsupport".Rekrytering sker fortlöpande. Tjänsten söker Du genom att klicka på "Skicka ansökan" i annonsen: https://lindstromsondenab.teamtailor.com/jobs/1238706-ar-du-lsbolagens-nya-saljsupport Kontaktperson: Erik Sondén Frågor besvaras på jobb@lsbolagen.se Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-17Lindström & Sondén AB5838958