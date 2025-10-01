Är du lackerare? Vår kund i Kungsängen behöver dig!
2025-10-01
Är du en lackerare med en känsla för precision och kvalitét? Vill du vara en del av ett engagerat team? Då är det här jobbet för dig!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Förbereda och behandla ytor för lackering, såsom slipning, spackling och maskering.
• Applicera grundfärg och topplack med hjälp av sprututrustning.
• Säkerställa att lackeringen håller hög kvalitet och uppfyller företagets krav på precision och finish.
• Arbeta med olika typer av lack och färgssytem enligt specificerade riktlinjer.
• Följa företagets säkerhetsrutiner och arbetar proaktivt för att upprätthålla en säker arbetsmiljö.
• Bidra till att hålla en ren och organiserad arbetsplats.
• Bidra i arbetet med att ständigt förbättra våra processer.
Vem är du?
Vi söker efter dig som har:
• Erfarenhet som lackerare, gärna inom tungindustrin eller fordonsindustrin.
• Goda kunskaper i att arbeta med sprutlackering och olika färgsystem.
• Erfarenhet av förberedande arbete så som slipning, maskering och grundmålning.
• Hög noggrannhet och känsla för detaljer för att uppnå högkvalitativa resultat.
• Förståelse för arbetsmiljö- och säkerhetskrav i samband med lackeringsarbeten.
