Är du högskolestudent inom kommunikation och marknadsområdet? - The Place AB - Marknadsföringsjobb i Stockholm

The Place AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm2021-04-08The Place är ett rekryterings- och konsultuthyrningsföretag som är specialiserade inom ekonomi, marknad/kommunikation och administrativa tjänster. Varje år tillsätter vi hundratals tjänster hos våra kunder som befinner sig i många olika branscher. Vi har funnits sedan 1988 och vår verksamhet är en av branschens mest erfarna och betrodda. Vi är auktoriserade och medlemmar i Bemanningsföretagen.Vi på The Place har i år plockat upp vårt omtyckta studentprojekt där vi vill matcha vassa studenter med spännande företag i Stockholm. Det är en unik chans för dig som är student och vill sommarjobba, eller jobba extra redan nu i vår. Visst låter det bra?Denna proaktiva annons är för dig som studerar något inom marknad eller kommunikation och skulle vilja hitta ett sommarjobb inom det området - beroende på vad du har för inriktning förstås. De som går vidare i nästa steg i ansökningsprocessen kommer vi att matcha med flera spännande företag i Stockholm som söker kommunikatörer och marknadsförare. Så om det är någon jobbansökan du bör lägga extra krut på så är det denna!Vi kommer att ta ansökningar löpande, så ta chansen och skicka in en ansökan redan idag!Hur processen går till:* Det börjar med att du enkelt skickar in en ansökan till oss om att du vill sommarjobba (och kanske extrajobba lite nu under våren också).* Bifoga gärna en presentation om dig själv där du också beskriver vad du helst vill arbeta med.* Bifoga ditt CV.* Om du går vidare i processen hör vi av oss på mail, och sen du får spela in en kort videointervju på mobilen där du svarar på tre frågor.* Sedan kan vi matcha ihop din profil till företag som behöver extra kompetens i sommar. Så se till att vässa till ditt CV så det sticker ut!Men, vilket jobb söker jag till egentligen?Inom kommunikations- och marknadsområdet finns det vanligtvis jobb som marknadsassistent, producent, Marketing Automation, kommunikatör och allt där emellan! Specificera vad du helst skulle vilja jobba med, så försöker vi att matcha din profil med passande sommarjobb. Oavsett vilken typ av jobb du söker så är vårt syfte att du ska trivas och må bra på ditt jobb.Kan ni garantera mig ett sommarjobb?Nej, det kan vi inte. Vi kommer att göra ett urval av de profiler vi tycker är intressanta, och dessa försöker vi matcha ihop med rätt jobb. Men vår ambition är att hitta ett jobb till så många som möjligt förstås!Detta är en generell och proaktiv jobbannons. Vi kommer att ta emot ansökningar under hela våren, men vi får in uppdrag löpande. Så vänta inte med att söka så du inte missar något spännande jobb!The Place - Where Happy Work HappensVi gör saker lite annorlunda. The Place är en 30-årig rekryterings- och kompetenspartner som sätter glädjen först. På en marknad där merparten rekryteringsfirmor konkurrerar om samma, allt medvetnare talangpool, är hårda värderingar, hög omsättning, individer reducerade till nummer och kortsiktighet numera en norm.Att jobba är viktigt, men det är inte allt; vi står för att skapa en balans mellan liv och arbetsliv som känns både hållbar och kul.Som medarbetare hos The Place erbjuds du kompetensnätverk, mentorskap och trygga villkor. I The Place har du en Worklife Partner som är intresserad av att följa och utveckla ditt arbetsliv över tid.Några förmåner som medarbetare hos The Place:* En tilldelad jobbagent som tillsammans med dig tittar på utvecklingsmöjligheter* Engagerat och modernt ledarskap med förståelse för livspussel* Onboardingplan* Kollektivavtal med pensionssparande, föräldralön m.m.* Friskvårdsbidrag* Specialerbjudanden* Mentorskap* Nätverksträffar* KompetensutvecklingSökord: sommarjobb, marknadsassistent, producent, Marketing Automation, kommunikatörVaraktighet, arbetstidHeltid Visstid2021-04-08Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-08The Place AB5678630