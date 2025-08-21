Är du Granitor Systems nästa automationsingenjör?
Simplified Recruitment Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Karlstad Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlstad
2025-08-21
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplified Recruitment Sweden AB i Karlstad
, Nacka
, Karlskoga
, Töreboda
, Nora
eller i hela Sverige
Brinner du för ditt yrke som automationsingenjör, är genuint teknikintresserad och vill dela dina arbetsdagar med likasinnade kollegor? Vill du bli en del av ett stort, tryggt och familjeägt bolag där innovation möter industri? Då kan det här vara möjligheten för dig!
Information om tjänsten
Vi är en del av Granitor-gruppen som har över 3300 medarbetare. Över 400 av dessa jobbar hos oss på Granitor Systems, som är en ledande aktör inom industriell automation och digitalisering. Vi levererar innovativa och skräddarsydda lösningar till våra kunder som finns inom olika branscher, med målet att optimera deras produktionsprocesser och förbättra effektiviteten. Med en stark företagskultur som främjar samarbete, innovation och hållbarhet, söker vi nu en driven och skicklig automationsingenjör till kontoret i trevliga Karlstad.
Vi erbjuder dig
Hos oss på Granitor Systems får du i utgå från fräscha och nyrenoverade kontorslokaler och arbeta med den senaste tekniken tillhands. Vi håller just nu på att utveckla våra tekniska verktyg med bland annat AI, simulering och virtual comissioning.Du kommer spendera dina arbetsdagar omgiven av kompetenta och drivna kollegor som inte tvekar på att hjälpa till där det behövs. Vi värderar gemenskap och vår företagskultur präglas av entreprenörskap, korta beslutsvägar, att det är högt till tak och att ha roligt tillsammans. Vi är med andra ord väldigt måna om att våra medarbetare trivs och med det i åtanke erbjuder vi en flexibel arbetsmiljö med bra balans mellan arbete och fritid.Självklart anammas även andra fina förmåner som friskvårdsbidrag, goda pensionsavsättningar, tjänstebil och extra sjukförsäkring. Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
I rollen som automationsingenjör kommer du att arbeta brett med programmering och systemering genom hela kedjan av olika projekt. Projekten finns inom energi, industri och infrastruktur och uppgifterna du kommer att utföra i uppdragen kan variera gällande storlek och karaktär. I dialog med kunden, projektledare och konstruktörer designar och utvecklar du de bästa lösningarna för varje specifik situation. Du ansvarar själv upplägget av dina arbetsdagar och utför det mesta av ditt arbete från kontoret. I vissa skeden av projekten kan resor förekomma.
Några vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Design och utveckling av automationslösningar för industriprocesser.
Programmering av PLC-system, främst i Siemens.
Programmering och design av HMI/SCADA System.
Deltagande i projekt från koncept till färdig installation.
Samarbete med kunder för att förstå deras behov och leverera skräddarsydda lösningar.
Vi söker dig som
Vi söker dig med några års arbetslivserfarenhet som automationsingenjör och att du därigenom besitter goda färdigheter inom industri och PLC-programmering. För att trivas bäst i rollen tror vi att du som person är noggrann, lösningsorienterad och samarbetsvillig.
Helst ser vi att du kommer från en eftergymnasial utbildning förslagsvis inom automation, elektroteknik eller motsvarande men alla ansökningar välkomnas.Krav för tjänsten är B-körkort samt mycket goda kunskaper i både svenska och engelska.
Har du kunskap i Microsoft .Net, nätverk eller robotprogrammering ser vi det som meriterande.Övrig information
Stad: Karlstad
Omfattning: heltid
Anställningsform: tills vidare
Tillträde: enligt överenskommelse
Kontaktperson för rekryteringen: Ellen Lektorp, Sourcing Partner, Simplified. Kontakt: ellen.lektorp@simplifiedco.se
Då vi jobbar med säkerhetsklassade kunder kommer det vid en eventuell anställning att behövas ett utdrag ur belastningsregistret.I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av löpande urval så tveka inte på att söka tjänsten redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplified Recruitment Sweden AB
(org.nr 559239-8142) Arbetsplats
Granitor Systems AB Kontakt
Alexander Lundgren alexander.lundgren@simplifiedco.se Jobbnummer
9469200