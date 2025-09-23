Är du Gislaveds pastorats vik Kyrkogårds- och begravningsadministratör?
2025-09-23
Publiceringsdatum2025-09-23
Svenska kyrkans begravningsverksamhet är en allmän samhällelig uppgift som styrs genom begravningslagen.
Att arbeta som administratör inom kyrkogårds- och begravningsverksamheten är ett uppdrag som ställer höga krav på ansvarstagande och noggrannhet samtidigt som servicekänsla präglat av omsorg och vänlighet är avgörande för arbetets genomförande.
I pastoratet finns 20 kyrkogårdar. Du arbetar tillsammans med ytterligare en kyrkogårds- och begravningsadministratör och ingår i ett team med drygt 30 kyrkogårdsvaktmästare. Du är en viktig kugge i det arbete som möter sörjande vilket kräver servicekänsla och ett tillmötesgående förhållningssätt, såväl mot allmänhet som dina kollegor. Du svarar direkt mot kyrkogårdschefen.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innefattar bland annat
- Gravprogram, gravregister, grav-bok samt tillhörande arbetsuppgifter
- Upprätta och administrera gravskötselavtal, samt blombeställningar för gravskötsel
- Diarieföring gällande begravningsverksamheten.
- Utlämning av gravurnor, samt att upprätta och implementera digitala rutiner
- Ansvara för och arbeta med grav-kartan, översikt över gravar på kyrkogårdarna
- Arkivarbete
- Beställning av transporter och logistik i samband med dödsfall
- Hantering av kremering- och gravsättningsintyg
- Övriga förekommande arbetsuppgifter inom grav-administration Kvalifikationer
Du har en relevant eftergymnasial utbildning inom administration, arkivering och/eller myndighetsutövning.
Du har mångårig arbetslivserfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter och har stor vana att arbeta i digitala system. Har du erfarenhet från begravningsverksamhet, arkivarbete, myndighetsutövning eller liknande arbete ser vi det som meriterande.
Du är trygg och stabil och med det menar vi att du arbetar effektivt även under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet även i svåra situationer eller om den du bemöter är stressad. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress.
Som person är du prestigefri och samarbetsvillig vilket betyder att du lyssnar och förstår andras behov. Du kan också balansera olika krav och ha ett konstruktivt ifrågasättande när det behövs.
Du är ansvarstagande vilket innebär att du tar uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Du är van att arbeta självständigt.
Arbetsdagarna kan se olika ut och det är därmed viktigt att du är flexibel och lösningsorienterad. Du bidrar till ett respektfullt arbetsklimat och förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Tjänsten kräver att du kan uttrycka dig mycket väl på svenska, såväl i tal som skrift.Anställningsvillkor
Anställningen är ett vikariat från och med snarast och tom 2026-06-30
Krav att du är medlem i Svenska Kyrkan och delar kyrkans värdegrund.
Tjänsten är säkerhetsklassad och utdrag ur belastningsregistret krävs.
Krav på körkort B
Mycket goda kunskaper i Office-paketetÖvrig information
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Vi undanber oss kontakt via telefon och mail från rekryterings och annonsbolag då vi aktivt valt vilka kanaler vi använder för att utlysa våra tjänster. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Gislaveds pastorat
Anki Sande 0371-83106
