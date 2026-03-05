Är du fingerfärdig? Se hit!
Är du en person med god fingerfärdighet, noggrannhet och struktur som vill arbeta i en högteknologisk miljö där kvalitet, innovation och ständiga förbättringar står i fokus? Till vår kund som är verksam inom rymdindustrin och ständigt strävar efter att ta tekniken högre och högre upp söker vi dig som vill ta nästa steg i karriären. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Vi söker nu en Assembly & Inspection Technician till vår kund i Göteborg som är verksam inom rymdindustrin och producerar bland annat omborddatorer till satelliter samt antenner och mikrovågselektronik, där vi söker dig som har en bakgrund som guld- eller silversmed, urmakare, sömmerska, tandtekniker eller likvärdigt.
Som Assembly & Inspection Technician kommer du arbeta primärt med antennbyggnationer, vilket innebär mekanisk montering med arbetsuppgifter som lödning, svetsning, strukturell limning samt vissa acceptans- och miljötester. I din roll kommer du även ansvara för kvalitetsinspektioner där du arbetar med uppackning och packningskontroll, genomför granskning och bedömning av levererad dokumentation samt utför visuell inspektion i mikroskop.
VI SÖKER DIG SOM:Har en gymnasial utbildning, gärna inom teknik.
Har arbetslivserfarenhet från en roll som guld- eller silversmed, urmakare, sömmerska, tandtekniker eller liknande som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Har du erfarenhet från en annan typ av arbetsroll och spenderar din fritid med modellbyggen som modellflygplan eller Warhammerminiatyrer tror vi att även du kan ha fingerfärdigheten vi är intresserade av.
Har ett tekniskt intresse och god förståelse för kvalitet.
Har god datorvana.
Talar och skriver flytande svenska samt engelska, då båda språken används i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du:
Tidigare har arbetat i ett ERP-system, med fördel SAP.
Tidigare har arbetat enligt LEAN-metoder och principer genom att aktivt arbeta med 5S och kontinuerliga förbättringar
Vidare kommer stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och vi tror att du som söker är en driven och självsäker person som gillar att arbeta självständigt och komma med egna lösningar på problem. Dessutom tror vi att du är tekniskt lagd och vill lära dig mer om både komplexa processer och produkter. Det är av stor vikt att du är noggrann, strukturerad och tålmodig med en hög prestigelöshet och en förmåga att arbeta med små detaljer i komplexa byggnationer.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday. Ambitionen från kunds och vår sida är att du därefter blir direktanställd hos dem.
Denna befattning kräver att du genomgår och blir godkänd, vid var tids gällande, bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFORMATION:Omfattning: Heltid.
Placering: Göteborg.
Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid som högst 2 månader.
Rekryteringsansvarig: Hanna Lejon.
Lön: Fast månadslön.
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urval- och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
