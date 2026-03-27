Är du en strukturell talang som trivs i händelsernas centrum?
Utbildia AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-03-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Utbildia AB i Stockholm
, Sollentuna
, Göteborg
, Mölndal
, Lund
eller i hela Sverige
Vill du vara den operativa stjärnan som får vardagen att gå ihop för 750 elever och 50 medarbetare? - Välkommen till Spira!Publiceringsdatum2026-03-27Om företaget
Spira Teoretiska Gymnasium på Stora Essingen är en värderingsstyrd skola där vi drivs av att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra elever att nå sin fulla potential. Vi finns i moderna lokaler nära tvärbanan och erbjuder en inspirerande arbetsmiljö med ett engagerat team.
Rollen som Skolkoordinator
Som skolkoordinator är du skolans operativa och administrativa nav. Du arbetar nära skolledningen och fungerar som en länk mellan elever, lärare, vårdnadshavare och myndigheter. Du ser till att de administrativa processerna är rättssäkra och effektiva, samtidigt som du är skolans ansikte utåt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Administration & Rättssäkerhet: Du hanterar elevadministrativa uppgifter såsom betyg, nationella prov och studiemedel (CSN).
Ledningsstöd: Du bistår rektor med administrativa underlag, rapportering till SCB och fungerar som länk till huvudmannen i ekonomiadministrativa frågor (beställningar och uppföljning).
Operativ koordination: Du sköter schemahantering i Schoolsoft, bokar lokaler och ansvarar för logistiken kring skolans interna och externa events och traditioner.
Kommunikation: Du hanterar skolans officiella kontakter via telefon och e-post och fungerar som en brobyggare mellan skola, hem och myndigheter.
Koordinering: Du ansvarar för att den dagliga verksamheten flyter på för medarbetare och elever
Vem är du?
Vi söker dig som är en "doer" med en utpräglad känsla för ordning och struktur. Du trivs med att ha många kontaktytor och kan behålla lugnet även när tempot är högt. Du är självgående och har förmågan att prioritera dina uppgifter på ett effektivt sätt.
Vi söker dig som har:
Kompetens: Eftergymnasial utbildning inom administration, förvaltning eller liknande.
Erfarenhet: Tidigare arbete med elev- och skoladministration är ett krav.
Digital skärpa: Du har mycket god digital kompetens och känner dig hemma i administrativa och digitala system.
Personlighet: Du är noggrann, lösningsorienterad och har en positiv inställning till service. Du har lätt för att samarbeta har ett socialt intresse och kommunicerar obehindrat på svenska.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett professionellt engagerat team på en av Stockholms mest naturnära gymnasieskolor.
Förtroende arbetstid.
En strukturerad introduktion för att du ska få bästa möjliga start.
Praktisk information
Omfattning: 100%, Tillsvidare som inleds med 6 månaders provanställning.
Tillträde: Enl ÖK.
Placering: Stora Essingen, Stockholm.
Kollektivavtal: Vision.
Är du vår nästa stjärna? Skicka din ansökan med CV och personligt brev snarast möjligt. Vi använder arbetspsykologiska tester i rekrytering och vi kommer be dig visa upp utdrag ur belastningsregistret. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och tillsammans göra en verklig skillnad för våra elever!
Frågor om tjänsten besvaras av Rektor Annika Moreno, annika.moreno@spiragy.se
Facklig kontakt Vision Christian Elias, christian.elias@spiragy.se
Välkommen med din ansökan! Vi arbetar med löpande urval. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utbildia AB
(org.nr 559189-3754), http://www.spiragy.se
Junohällsvägen 3 (visa karta
)
112 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Spira Teoretiska gymnasium Stora Essingen
9825398