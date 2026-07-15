Är du en strategisk talang med intresse för data?
Västra Götalandsregionen / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-07-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-07-15Om företaget
Klinisk genetik och genomik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har cirka 130 medarbetare, bland annat läkare, sjukhusgenetiker, biomedicinska analytiker och bioinformatiker. Centrum för Medicinsk Genomik, som ligger inom verksamheten, utför genetisk diagnostik inom förvärvad och ärftlig cancer, fosterdiagnostik samt sällsynta sjukdomar och präglas av förändringsarbete och utveckling av arbetssätt och ny kunskap. Storskalig sekvensering blir en alltmer dominerande teknik för precisionsdiagnostik, vilket ger stora och komplexa datamängder.
Vad erbjuder vi dig
Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete i gränslandet mellan IT, bioinformatik, verksamhetsutveckling och datamanagement i en verksamhet med snabb teknisk utveckling.Dina arbetsuppgifter
Du arbetar verksamhetsövergripande med att säkerställa att det finns en tydlig datastrategi och kvalitetssäkring. Stort fokus kommer att ligga på processutveckling där du fungerar som en brygga mellan tekniska experter/IT och genetiska analytiker, forskare samt ingenjörer. Med tidigare erfarenhet som bioinformatiker finns också möjlighet att arbeta med programmering för att utveckla och implementera bioinformatiska pipelines.
Du arbetar både strategiskt och praktiskt med olika utvecklingsprojekt och IT-relaterade verksamhetsförändringar.
Om dig
Vi söker dig med universitets- eller högskoleutbildning som civilingenjör och/eller bakgrund inom systemvetenskap, data- och informationsteknik eller informatik, gärna med erfarenhet av sjukvård/diagnostik och projektledning. Du är en god kommunikatör som kan leda och samarbeta med olika team/funktioner för att hitta lösningar. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, på svenska och engelska. Du har genuint intresse för process- och verksamhetsutveckling och har arbetat med sådana uppdrag tidigare inom privat eller offentlig verksamhet.
Som medarbetare hos oss behöver du vara flexibel och trygg i din arbetsroll samt klara av att arbeta i ett stundtals högt tempo.
Du har ett engagerat och positivt arbetssätt, uppskattar komplexa miljöer och rör dig obehindrat mellan olika kunskapsområden. Som person är du modig, prestigelös och utforskande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-servicecenter, Torggatan 1 A (visa karta
)
431 35 MÖLNDAL Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Genetisk analys och bioinformatik Kontakt
Enhetschef, Kina Höglund 076-1369209 Jobbnummer
10002973