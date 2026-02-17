Är du en serviceinriktad CE chaufför?
Bgab Godsservice I Karlstad AB / Fordonsförarjobb / Karlstad Visa alla fordonsförarjobb i Karlstad
2026-02-17
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bgab Godsservice I Karlstad AB i Karlstad
, Arvika
eller i hela Sverige
Hos oss väntar en varierad och social arbetsdag där du får möta kunder, lasta och lossa gods samt leverera både styckegods och partisändningar direkt till kundens dörr. Vi söker dig som är engagerad, självgående och har en stark känsla för service.Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Din arbetsdag kommer att vara flexibel och innehållsrik. Du är involverad i hela kedjan - från lastning och lossning till leveranser med hög precision och kundfokus.
Tjänsten inleds med en provanställning på 6 månader, med goda möjligheter till tillsvidareanställning. Arbetstider kan vara varierande. Du utgår från vår terminal på Örsholmen i Karlstad.
Vad vi erbjuder
En individanpassad introduktion på ca två veckor så att du snabbt känner dig trygg i din roll
Kollektivavtal och nära samarbete med Transportförbundet
Friskvårdsbidrag på 2 000 kr
Eget gym och Rikskupongskort
Gemensamma personalaktiviteter
Hos oss är du en viktig del av ett engagerat team - och vi satsar på att du ska trivas och utvecklas.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du:
CE-körkort
YKB (Yrkeskompetensbevis)
ADR-grund
Truckkort: A1-A4, B1-B2, C2
Meriterande: God digital kompetens, då arbetet hanteras via handdatorer
Är du den vi söker?
Skicka ditt CV och personliga brev till jobb@otab.se
. Urval sker löpande - vänta inte med att söka!Om företaget
Godsservice Karlstad är stolta över att vara DSV största transportör i Värmland. Vi bedriver lokal- och kretsdistribution samt fjärrtrafik och arbetar ständigt för att utveckla en hållbar, säker och kvalitetsfokuserad logistikverksamhet.
Vi är ISO 9001- och 14001-certifierade och engagerade i att ligga i framkant inom branschens tekniska utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@otab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HD chaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bgab Godsservice i Karlstad AB
(org.nr 556194-5469), http://www.otab.se
Brisgatan 2 (visa karta
)
650 05 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bilspedition Godsservice I Karlstad Aktiebolag Jobbnummer
9748691