Är du den lönekonsult Laholms kommun söker?
2026-02-16
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Tjänsten innebär att du självständigt arbetar inom aktuella löneavtalsområden med löneadministration i hela löneprocessen.
I rollen konsulterar och stödjer du chefer, medarbetare och förtroendevalda i förekommande löne- och arvodesfrågor.
Du håller utbildningar och stödjer chefer och medarbetare i lönesystemet Heroma. Ditt ansvarsområde kommer att bli pensionshantering. Du planerar och organiserar det egna arbetet såväl självständigt som med arbetsgruppen och övriga kollegor.
Är du den vi söker?
Du har en KY-utbildning inom lön, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
Har du några års erfarenhet av operativt arbete med lönehantering där du tolkat kollektivavtal är det önskvärt. Vi ser också att du har några års erfarenhet av pensionsfrågor och hantering av pension i din roll som lönekonsult.
Det är meriterande om du gått KPA 's grundutbildning det är även meriterande om du arbetat i heroma tidigare.
Om anställningen
Antal tjänster: 1
Tillträde enligt överenskommelse.
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.
Månadslön
Kommunstyrelsens förvaltning, Verksamheten för HR och lön, HR och lön
