Är du controller och redo för nya möjligheter?
Jurek Recruitment & Consulting AB / Controllerjobb / Göteborg Visa alla controllerjobb i Göteborg
2025-09-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är nyfiken på nya möjligheter inom controller området då vi ser en stor efterfrågan av just denna kompetens hos våra härliga kunder! Vi har kunder i mängder av olika spännande branscher - oavsett om du vill jobba på ett mindre lokalt bolag eller stor global koncern, i en roll som financial- eller businesscontroller är vi måna om att hitta rätt matchning till just dig!
Vanligt förekommande arbetsuppgifter i rollen som controller ute hos våra kunder brukar vara budget- och prognosarbete, analyser, rapportering samt delaktighet i månads- och årsbokslut. Våra kunder söker dig som är alltifrån början av din karriär till dig som har en lång erfarenhet inom området. Oavsett om du är nyfiken på rollen som konsult eller vill bli direktrekryterad till kund vill jag gärna komma i kontakt med dig.
Vilken profil brukar våra kunder vara nyfikna på?
Trots att varje roll är unik vet vi att det finns vissa kompetenser och egenskaper som många av våra kunder har som önskemål när dem är på jakt efter nästa stjärna till teamet! Det är ofta önskvärt med en högskoleexamen inom ekonomi och ofta minst något års erfarenhet av controllerrollen. Är du dessutom grym på Excel och har arbetat i något av de större affärssystemen brukar detta vara ett stort plus i kanten.
Personliga egenskaper som ofta nämns som önskvärda är analytisk, ansvarstagande, kollegial och noggrann. Då controllerfunktionen ofta har flera intressenter och kontaktytor så är både kommunikativ och ödmjuk ytterligare två egenskaper som är toppen om du besitter.
Du erbjuds
Vi erbjuder dig möjligheten att ta nästa steg i karriären och kamma hem ditt drömjobb! Skulle du vara intresserad av konsultrollen erbjuder vi dig en fast månadslön (eller timlön om du hellre går in som underkonsult), fina förmåner och en konsultchef som stöttar och peppar dig längs uppdragets gång. Vill du hellre bli rekryterad direkt till kund så säkerställer vi alltid att de kunder vi samarbetar med kommer ta väl hand om dig och vi har en tät dialog för att säkerställa detta även efter att du blivit rekryterad.
Det ska bli så roligt att komma i kontakt med dig & få veta lite mer om dina mål och drömmar, varmt välkommen med din ansökan!
Om Jurek rekrytering och bemanning
Jurek Rekrytering & Bemanning är ett starkt växande företag med fokus på flexibla och kundanpassande rekryterings- och bemanningslösningar. Genom vårt nytänkande och entreprenöriella arbetssätt är vi unika i Sverige idag. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, Life Science, HR, administration samt marknad och management. När du skickar in din intresseanmälan för nya uppdrag eller tjänster nedan, hamnar du i vårt nätverk och kan matchas med konsultuppdrag eller fasta tjänster. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), http://www.jurek.se/ Arbetsplats
Jurek Rekrytering & Bemanning AB Jobbnummer
9490917