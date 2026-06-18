AQ M-tech i Uppsala söker svetsare
Memory Makers AB / Svetsarjobb / Uppsala Visa alla svetsarjobb i Uppsala
2026-06-18
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Memory Makers AB i Uppsala
, Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
AQ M-Tech AB är ett företag som specialiserat sig på utveckling, konstruktion och tillverkning av kundanpassade tekniklösningar och produkter. Under åren har vi utvecklat ett flertal produkter som har haft sitt ursprung i våra kunders krav och teknikbehov. Företaget har många olika kompetenser vilket gör att vi tillsammans utvecklar kundens idé till en färdig produkt.
AQ M-Tech arbetar främst inom MedTech-branschen med tillverkning av egna produkter men också som kontraktstillverkare till världsledande kunder inom läkemedelstillverkning.
Vi söker nu TIG svetsare till vårt fantastiska team, där du får chansen att arbeta med kollegor som ligger i framkant inom yrket. Vi har ljusa, rena och moderna lokaler.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Primära arbetsuppgiften är TIG svetsning men även vanligt förekommande plåtarbeten, såsom kantpressning, slipning och skärande bearbetning.
Eftersom våra kunder primärt finns inom MedTech-branschen är finish och kvalitet viktiga ledord som genomsyrar allt vi gör. Vi arbetar i projektform vilket betyder att man äger sin produkt från start till slut, med kvalitet i fokus.
Din profil:
Vi söker dig som har
erfarenhet inom tillverkningsindustrin
erfarenhet av TIG-svetsning
har erfarenhet av att arbeta i rostfritt stål.
Vi ser också att kvalitet och finish är mycket viktigt för dig, och du trivs i en roll där du får arbeta med många olika produkter och själv hittar lösningar på olika problem.
Vi erbjuder dig:
AQ är ett värderingsstyrt och spännande företag med korta beslutsvägar och prestigelös atmosfär. Hos oss får du möjligheten att utvecklas vidare, och har viljan så finns möjligheten att göra karriär inom bolaget.
Din ansökan:
Urval sker löpande och tillsättning kan därför komma att ske innan sista ansökningsdag. Ansökan skickas till charlotta@asce.se
, som även besvarar eventuella frågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Memory Makers AB
(org.nr 559390-3676), https://www.aqgroup.com/sv/aqm-tech/aq-m-tech
Bolandsgatan 10B (visa karta
)
753 23 UPPSALA Arbetsplats
AQ M-tech Jobbnummer
9971126