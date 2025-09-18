Applikationstekniker till Telekombolag
Friday Väst AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-09-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du van vid att arbeta med Linux, servrar och mjukvaruinstallationer och vill snabbt kliva in i en komplex infrastrukturmiljö? Vår kund söker nu en erfaren applikationstekniker som kan förstärka deras DevOps-team i en intensiv period. Sök idag då urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN:
Vår kund har ett stort DevOps-team som ansvarar för både utveckling och support. De håller dagens plattform i gång samtidigt som de bygger upp en helt ny plattform i leverantörers cloudmiljö dit man så småningom kommer att migrera. Parallellt pågår arbete med att utveckla ny infrastruktur och förbereda inför kommande migreringar. Just nu är arbetsbelastningen hög och därför söker vi en erfaren applikationstekniker för ett tillfälligt uppdrag som kan förstärka kapaciteten inom drift och support.Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Planering och genomförande av uppgraderingar i produktionsmiljö
Drift av miljöer och servrar
Delta i planerade uppgraderingar och releaser
Ge support, ibland på tredje linjens nivå, vid incidenter och felsökning
Du arbetar med kända verktyg som Jira, Jenkins och GitHub och samarbetar dagligen i ett internationellt team med kollegor från Sverige, Finland och Danmark.
VI SÖKER DIG SOM:
Har 2-3 års erfarenhet av en liknande roll
Har erfarenhet av att arbeta i Linux-miljöer
Har erfarenhet av drift och installation i servermiljöer
Är flytande i både svenska och engelska
Det är meriterande om du har arbetat inom telekombranschen tidigare.
För att passa in i rollen ser vi att du är en självgående person som har lätt för att sätta sig in i nya arbetsuppgifter.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag på 6 månader vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Johanna Nilsson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9516273