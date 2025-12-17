Applikationstekniker till Edströms Maskin - Mälardalen
Ett företag som står kvar efter leveransen
Edströms Maskin arbetar med maskiner för skärande bearbetning och allt tillhörande som krävs för att få dem att fungera i kundens produktion.
De säljer maskiner från bland annat Haas, Kitamura och Tornos, men arbetet handlar om mer än maskinvalet. Kunderna behöver kunna komma igång smidigt, göra rätt inställningar, lösa de problem som uppstår och hitta sätt att köra stabilt över tid. Där är applikationsteknikerna en central del.
Edströms Maskin är ett familjeägt bolag med korta beslutsvägar och nära samarbete mellan avdelningarna. I applikationsteamet bollas frågor mellan varandra dagligen, både om teknik och om upplägget hos en specifik kund. Den som trivs här uppskattar en miljö där man snabbt kan få stöd, diskutera lösningar och påverka vägen framåt utan att passera många led.
Ett arbete som kretsar kring problemlösning, support och utbildning
Som applikationstekniker arbetar du nära kunder i hela Sverige men med främsta fokus på Mälardalen. Hos vissa kunder kan aktuella behovet handla om att gå igenom ett program som inte riktigt gör vad operatören tänkt. Hos andra ligger fokus på hur de kan köra mer obemannat eller varför en viss bearbetning inte ger önskat resultat. Det kan också handla om att sätta upp en ny maskin tillsammans med service eller att ge en grundutbildning så kunden känner sig trygg i starten.
"Det fina med den här rollen är att man blir en naturlig del av kundens vardag. Man är inte bara där för att lösa ett problem - man blir en person de litar på och ofta betraktar som en kollega."
• Adam Asplund, vd Edströms Maskin
Du arbetar självständigt ute hos kund men har alltid kollegorna i Jönköping som bollplank. Det är vanligt att man hör av sig till varandra under dagen när något känns extra utmanande eller när man vill testa en idé. Introduktionen sker i Jönköping, där du följer teamet i deras vardag och bygger upp trygghet i maskinerna och upplägget.
Du utgår hemifrån och planerar dina veckor efter kundbesök, supportuppdrag och förberedelser. Vissa perioder är du mer ute hos kunder, andra arbetar du på distans med programmering eller support.
Vem som brukar trivas i rollen
Den här rollen passar personer som har stor erfarenhet av skärande bearbetning och vill använda sin kunskap i en mer rådgivande och problemlösande vardag. Kanske har du tidigare arbetat som CNC-operatör, ställare eller produktionstekniker och känner att de vill göra mer än att köra sin egen maskin.
Du behöver kunna läsa, skriva och arbeta med G-kod samt ha erfarenhet av CAM-programmering så att du kan känna dig trygg med att justera eller bygga program och verktygsbanor när det behövs. Erfarenhet av styrsystem som exempelvis Haas och Fanuc gör det lättare att komma in i jobbet, även om man inte behöver kunna alla system från start.
I mötet med kunder behöver du kunna hålla en tydlig linje även när något strular. Det handlar ofta om att förstå vad som händer i maskinen, beskriva det på ett sätt kunden känner igen och sedan ta nästa steg tillsammans. Du behöver också uppskatta att bolla frågor med kollegor. Teamet jobbar nära varandra även på distans, och det är en del av arbetssättet.
Placering och förmåner
Rollen är placerad i Mälardalen och du har hemmakontor som bas. Du får tillgång till förmånsbil och den utrustning du behöver för att kunna arbeta effektivt, både på distans och ute hos kund. Arbetstiden är flexibel utifrån uppdragen, och vid längre resor ingår även övernattningar.
Utöver det erbjuder Edströms sex veckors semester, friskvårdsbidrag, ersättning vid in- och utrikes tjänsteresor samt bra förutsättningar att fortlöpande utveckla sin tekniska kompetens, till exempel genom utbildningar hos leverantörer både i Sverige och utomlands.
Information och ansökan
I denna rekrytering har Edströms Maskin AB valt att samarbeta med AxÖ Consulting. Vid frågor om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult:
Emma Domare, emma.domare@axoconsulting.se
eller 072-398 02 67.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Vi börjar göra urval löpande men med hänsyn till julledigheten, vilket kan innebära lite längre svarstider. Sista ansökningsdag är 11 januari.
Observera att en bakgrundskontroll kan förekomma för slutkandidater. Den görs för att verifiera arbets- och utbildningshistorik och bidra till en trygg process.
AxÖ Consulting AB har lång erfarenhet av rekrytering och konsultverksamhet inom både privat och offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan.
