Applikationstekniker inom försvarsektorn
2025-08-22
Vill du arbeta med teknik som gör verklig skillnad? Till ett uppdrag hos vår kund i Linköping söker vi en erfaren applikationstekniker som vill vara med och bidra till ett stabilt och säkert IT-landskap i en verksamhet som arbetar för att skydda både människor och samhällen.
Omfattning och placering:
• Omfattning: 100 %
• Ort: Linköping (önskvärt), men även Stockholm (Alvik) och Göteborg är möjliga placeringsorter
• Resor: Visst resande förekommer (ca en gång per månad)
• Säkerhetsprövning krävs som del av uppdraget
Som konsult på Centric får du självklart en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
I den här rollen som applikationstekniker blir du en del av ett team som förvaltar ett flertal applikationer, främst i en on-prem-miljö. Fokus ligger på drift och förvaltning, men det kan även bli aktuellt att delta i projekt för införande av nya system och lösningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Övervakning och driftssäkring genom loggmonitorering och daglig systemkontroll
• Ärendehantering av incidenter och förändringsärenden (change)
• Installation och uppgradering av applikationer
• Dokumentation av lösningar och system - både på svenska och engelska
• Ständiga förbättringar av rutiner samt identifiering och implementering av automatiseringar
Du kommer arbeta tätt med övriga IT-funktioner, verksamheten och externa leverantörer och förväntas bidra med teknisk kompetens, god struktur och ett lösningsorienterat mindset.
Din profil och kvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och van vid att arbeta metodiskt. Du är van att strukturera ditt arbete, dokumentera dina insatser och trivs i en roll där både drift och utveckling av processer ingår. För att passa i rollen behövs viss senioritet och minst 5 år av dokumenterad relevant arbetslivserfarenhet.
För att lyckas i rollen bör du ha:
• Erfarenhet av applikationsdrift och teknisk förvaltning
• God förståelse för applikationsarkitektur och förmåga att skriva script för t.ex. övervakning och automation
• Erfarenhet av Windows Server och Microsoft SQL
• Erfarenhet av att förvalta webbapplikationer i Microsoft IIS
Det är meriterande om du också har:
• Tidigare arbetat som systemutvecklare
• Kunskap inom konto- och behörighetshantering (t.ex. Active Directory)
• Erfarenhet av mobilappar
• Arbetat enligt ITIL, DevOps eller agila arbetssätt (t.ex. Scrum)
• Erfarenhet av testning, särskilt funktionstestning
• Kunskaper i verktyg som ServiceNow eller Jira
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift, och har god samarbetsförmåga i team med olika specialistkompetenser.
Vill du jobba med samhällsviktig teknik i en roll där du får kombinera teknisk förvaltning med utveckling och förbättring? Välkommen med din ansökan!
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar.
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
