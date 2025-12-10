Applikationsspecialist till Alligo i Örebro
2025-12-10
Nu söker vi dig som vill jobba i en verksamhet som är under ständig utveckling. Sök redan idag!
Nu har vi rollen som applikationsspecialist för dig som vill vara med och driva utvecklingen och förvaltningen av våra IT-system kopplade till vår logistikverksamhet.Hos Alligo i Örebro får du arbeta i en dynamisk, välinvesterad och högautomatiserad verksamhet som bygger på engagemang, samarbetsförmåga och kompetens. Här erbjuds du en verksamhetsnära roll där du får använda din analytiska, strukturerade och kommunikativa förmåga för att tillsammans med dina kollegor, leverantörer och andra viktiga intressenter utveckla vår systemmiljö.Låter det intressant? Välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt anställningserbjudande
Swedol/TOOLS - Alligos arbete genomsyras av tre gemensamma värderingar: engagemang, samarbete och kompetens, där alla medarbetare, oavsett roll, arbetar tillsammans som en del av ett lag med gemensamma värderingar och ett gemensamt mål, att få proffsens företag att fungera.
För tjänsten erbjuds du kollektivavtal, friskvårdsbidrag och förmånliga personalrabatter i Swedol och Alligos butiker.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
I rollen som applikationsspecialist blir du en nyckelperson i vår logistikkedja. Du arbetar nära verksamheten och ser till att vårt WMS fungerar optimalt tillsammans med våra affärs- och transportsystem - inte bara idag, utan även i framtiden. Det innebär att du:
• Utvecklar och optimerar våra logistiksystem för att möta nya behov och skapa effektiva flöden. Du analyserar processer, identifierar förbättringsområden och omsätter idéer till konkreta lösningar som gör skillnad i vardagen.
• Förvaltar och säkrar driften av systemen. Du planerar och genomför uppdateringar, ser till att integrationer fungerar och att våra system är stabila och tillgängliga för användarna.
• Är länken mellan teknik och verksamhet. Du har dialog med användare, super users och systemansvariga för att förstå deras behov och översätta dem till tekniska lösningar. Du hanterar även mer komplexa ärenden där din problemlösningsförmåga kommer till sin rätt.
• Driver projekt och förbättringsinitiativ. Du leder tester, implementerar nya funktioner och arbetar med integrationer som gör våra processer ännu mer effektiva. Här får du möjlighet att påverka och bidra till utvecklingen av en högautomatiserad logistikmiljö.
• Säkerställer ordning och struktur. Du ansvarar för att systemdokumentation, rutiner och användarmanualer är uppdaterade och tillgängliga, vilket är avgörande för en trygg och effektiv drift.
Värt att veta
Du utgår från vårt centrallager i Örebro, där flera av våra stödfunktioner inom logistik finns representerade. Som applikationsspecialist ingår du i logistikutvecklingsorganisationen och rapporterar direkt till logistikutvecklingschefen för den nordiska organisationen. I din organisation finns ett antal specialister inom olika områden som stöttar verksamheterna i Sverige, Norge och Finland. Då vi stöttar våra kollegor även i Norge och Finland förekommer det resor i tjänsten ett antal gånger per år.
Våra förväntningar
Vi tänker att du har en ingenjörsexamen, är utbildad systemutvecklare eller har skaffat dig motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet. Du har en stark analytisk förmåga och lätt för att fatta välgrundade beslut. Du är nyfiken på nya arbetssätt och ny teknik och motiveras av att förstå helheten bakom våra processer. Då vi använder olika typer av AI-verktyg i vårt dagliga arbete tror vi att du har ett intresse för att använda AI-verktyg i vardagen.
Du arbetar strukturerat mot uppsatta mål, trivs i en snabbrörlig och automatiserad miljö och gillar problemlösning där det inte alltid finns ett givet facit. I samarbetet med kollegor är du ödmjuk och prestigelös, och du bygger gärna relationer för att skapa bra förutsättningar tillsammans.
Har du dessutom arbetat med LEAN eller motsvarande och är en fena på Excel är det meriterande.
Eftersom vi verkar i en internationell kontext är det viktigt att du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift. Du har god IT-vana och känner dig trygg i att arbeta i moderna affärssystem.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG Tech - specialister på datadriven och fördomsfri teknik- och ingenjörsrekrytering, samt bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen!
