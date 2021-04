Applikationsspecialist inom IFS - Rise Research Institutes Of Sweden AB - Datajobb i Borås

Prenumerera på nya jobb hos Rise Research Institutes Of Sweden AB

Rise Research Institutes Of Sweden AB / Datajobb / Borås2021-04-14Motiveras du av varierande arbetsuppgifter, problemlösning och att alltid ge kunden bästa möjliga service? Drivs du av att arbeta i förändring i ett klimat av tvärfunktionellt lagarbete där alla känner sig delaktiga och stolta över lösningarna vi levererar? Då är du den vi söker!Som applikationsspecialist hos RISE erbjuds du ett brett och omväxlande arbete med stora möjligheter till personlig utveckling, utbildning och arbete i en verksamhet med hög förändringstakt.Placering för tjänsten är i Borås.Om rollenSom applikationsspecialist inom IFS fungerar du som en brygga mellan verksamhet, IT och leverantör och är en expertanvändare av delar av IFS. Med en god förståelse kring IFS uppbyggnad och möjligheter så mappas verksamhetens processer och utifrån detta tas lösningsförslag fram. I dialog med verksamheten hjälper applikationsspecialisten till att utnyttja IFS på rätt sätt genom att matcha verksamhetsprocesser mot IFS funktionalitet och även omsätta krav till funktion genom konfiguration.I förvaltningen fungerar du som ett expertstöd i supporten och är en del av förvaltningens lösningsgrupp. Du jobbar också tätt tillsammans med övriga applikationsspecialister inom IFS och BI. I samarbete med verksamhetens representanter utarbetar, genomför och följer du upp planer på kort och lång sikt. Förändringstakten är hög och med många spännande utmaningar.RISE har under 2020 konsoliderat och rullat ut IFS som koncerngemensamt ERP-system. Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla systemet för framtiden.Som applikationsspecialist kommer du utöver det som står beskrivet ovan bland annat att:- genomföra hela eller delar av implementationsprocessen själv eller tillsammans med leverantör, beroende på valt implementationssätt, komplexitet och kompetens- stötta och ge support till Tekniska specialister och Objektsspecialister av systemet avseende IT-relaterade problem och förändringar- delta i förvaltningsarbetet med omvärldsbevakning, strategiarbete, behovsbedömning och planering.Vem är du?För att bli framgångsrik i rollen som applikationsspecialist ser vi gärna att du har en utbildning inom IT alternativt flerårig arbetserfarenhet av arbete med IFS eller annat likvärdigt affärssystem. Du har minst tre års teknisk arbetslivserfarenhet inom affärssystem- och systemförvaltning samt erfarenhet av SQL och grundläggande parametersättning. Vidare kommunicerar du obehindrat på engelska och svenska i tal och skrift. Erfarenhet av systemförvaltningsmodellen PM3 är meriterande.För att trivas i denna roll tror vi att du är en analytisk, systematisk och serviceinriktad person med vilja, intresse och förmåga att hjälpa andra människor och du anstränger dig för att leverera lösningar. Du är noggrann och strukturerad och har förmågan att prioritera och att arbeta efter väl beskrivna processer. Du kan arbeta både självständigt och i grupp och tar initiativ till att utveckla den verksamhet du arbetar i.Är vi rätt för varandra?Inom RISE gillar vi olika och vi är övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Hos oss möts passionerade problemlösare för att lösa några av världens viktigaste, och kanske roligaste, problem. Här får du arbeta med ett gäng engagerade kollegor och några riktigt spännande samhällsutmaningar att ta itu med. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö som ger dig utvecklingsmöjligheter både professionellt och personligt. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Välkommen till hela Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner!Välkommen med din ansökan!I den här rekryteringen samarbetar vi med Jefferson wells, och när du ansöker till denna tjänst samtycker du samtidigt till att Jefferson wells tar del av din ansökan. Låter detta spännande och du vill veta mer, vänligen kontakta Anna Edemyr på Anna.Edemyr@jeffersonwells.se , 0727-305246 eller Eva Ekdahl på Eva.Ekdahl@jeffersonwells.se , 0722-388150. Sista ansökningsdag är 4 maj. Urval sker löpande.För mer information om tjänsten Våra fackliga representanter är Linda Ikatti, Unionen, 010-516 51 61, och Lazaros Tsantaridis, SACO, 010-516 62 21.Applikationsspecialist, expertstöd, verksamhetsprocesser, IT, IFS, RISE, BoråsVaraktighet, arbetstid100. Tillträde: Enligt överenskommelse. Tillsvidareanställning2021-04-14Fast månadslön.Sista dag att ansöka är 2021-05-04RISE Research Institutes of Sweden AB5689703