Applikationskonsult till verksamhetssystemet Byggsamordnaren - Skill Rekrytering & Bemanning AB - Byggjobb i Göteborg

Skill Rekrytering & Bemanning AB / Byggjobb / Göteborg2021-07-07Lockas du av att stötta företag i byggbranschen med sin verksamhetsutveckling så är det här rollen för dig. Med ett effektivt verksamhetsstöd i ryggen skapar du verklig nytta i våra kunders vardag!2021-07-07NEXT är ett entreprenörsdrivet SaaS-bolag med lång erfarenhet inom bygg- och entreprenadbranschen. Med molntjänsten NEXT är bolaget branschledande inom affärs- och projekthanteringssystem där produktionen står i centrum. Genom förvärv av väletablerade Byggsamverkan och norska CHECKD har koncernen en bred produktportfölj och stark kundbas.NEXT-gruppen är i stark tillväxt och har idag ca 80 anställda med huvudkontor centralt i Linköping samt med kontor i Göteborg, Stockholm och Oslo. Vi är i en expansiv fas på en växande marknad både nationellt och internationellt.I vårt bolag arbetar vi tillsammans, vi bidrar och arbetar som ett team med våra kompetenser och personligheter, oavsett roll.Din nya vardag:Att agera rådgivare, verksamhetskonsult och genomföra utbildningar hos våra kunder är stående inslag i den här rollen. Med vår standardprodukt i botten, sätter du dig in i respektive kunds verksamhet och tar fram det bästa sättet för dem att arbeta i verktyget. Med vår gemensamma erfarenhet och ett verktyg byggt för branschen innebär införandet av Byggsamordnaren inte bara ett nytt IT-system i organisationen. Det innebär också att vi är ett stöd i deras fortsatta utveckling. Du blir också en produktspecialist i Byggsamordnaren.Rollen i korthet:Planering och genomförande av utbildningar och workshopsStötta våra kunder i deras fortsatta tillväxt med ByggsamordnarenGe rådgivning till våra kunder och agera produktspecialistHjälpa våra kunder med importer av prislistor, kontoplaner, artiklarTill viss del verksamhetsutveckling med fokus på en branschanpassad produkt i bottenÄr du vår nya stjärna?Du har ett genuint intresse för hur IT-baserade system kan underlätta för företag i deras vardag. I den här rollen behöver du vara strukturerad och välorganiserad för att kunna hantera olika projekt du ansvarar för och de uppdrag du får. Om du ska trivas i den här rollen behöver du gilla att träffa många olika typer av människor, trivas med ett arbete där den ena veckan inte är den andra lik och med möjligheten att få resa och träffa våra kunder, spridda i landet.Vi kommer lägga stor vikt vid din personlighet. Vi vill att både vi och våra kunder ska gilla att arbeta med dig!Din profil i korthet:Pedagogisk förmåga och erfarenhet från att utbildaPrestigelös relationsbyggareErfarenhet av ekonomisystem, exempelvis som superuserRelevant eftergymnasial utbildningUtbildning och/eller erfarenhet av arbete inom ekonomiVana vid vokabulären inom bygg- och entreprenadbranschenErfarenhet från införande av IT-system är ett stort plus!Våra kunder är geografiskt utspridda över hela landet och eftersom vi träffar dem i samband med workshops och utbildningar innebär den här tjänsten en hel del resor.Vi söker applikationskonsulter till kontoren i Göteborg samt Stockholm.AnsökningsförfarandeI denna rekrytering samarbetar NEXT One Technology med Skill. Logga in eller registrera ditt CV på www.skill.se. Välkommen med din ansökan redan nu, urval påbörjas i vecka 33.Vid frågor kontakta gärna ansvarig rekryteringskonsult Lena Johansson 0708-52 32 36 alt. lena.johansson@skill.se eller Johan Zizala 031-380 33 22 alt. johan.zizala@skill.se Skill jobbar med kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Vårt tjänsteutbud består av rekrytering och bemanning och våra kunder finns främst inom industri och IT. Vårt fokus är att matcha talanger med företag i utveckling men även att hitta och skapa framtidens arbetskraft. Vi är ett nav för talanger i olika åldrar, med olika erfarenheter och skills som vill ta nästa steg. A talent hub, helt enkelt.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-31Skill Rekrytering & Bemanning AB5852939