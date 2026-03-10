Applikationskonsult inom Dynamics 365
Är du en applikationskonsult inom Dynamics 365 CE med några års erfarenhet av plattformen? Då kan det här vara ditt nästa jobb.
Vår kund är ett väletablerat konsultbolag som arbetar med Microsoft D365 och Power Platform och hjälper företag att utveckla sina arbetssätt genom smarta digitala lösningar. Här arbetar konsulter nära både teknik och verksamhet för att ta fram lösningar som gör verklig skillnad hos kunderna.
Bolaget är stabilt och växande med en familjär kultur där samarbete, kunskapsdelning och utveckling är en självklar del av vardagen. Kontoret ligger i fina lokaler vid Stockholms centralstation och arbetet präglas av flexibilitet mellan kontor, hem och kund.
De söker nu en applikationskonsult inom Dynamics 365 och Power Platform som vill arbeta nära kunder med att utveckla och förbättra deras arbetssätt genom smart användning av Microsofts plattform. Rollen passar dig som har arbetat några år med D365 och vill fortsätta utvecklas både tekniskt, verksamhetsmässigt och på ett personligt plan.
I rollen arbetar du tillsammans med erfarna konsulter i en mindre organisation där kunskapsdelning och samarbete är en naturlig del av arbetet. Du är med i hela processen från att förstå kundens behov till att implementera lösningar i systemet.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund. Alla frågor kring tjänsten och rekryteringen hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult på Futuria.Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Som applikationskonsult arbetar du i projekt och förvaltningsuppdrag där fokus ligger på att hjälpa kunder att effektivisera sina processer genom Dynamics 365 och Power Platform. Du arbetar både verksamhetsnära och tekniskt i plattformen. Rollen innebär en kombination av analys, dialog med kund och praktiskt arbete i systemet.
Vanliga arbetsuppgifter:
• Konfigurera och sätta upp lösningar i Dynamics 365 CE * Genomföra workshops och kravarbete tillsammans med kund * Ta fram lösningsförslag i Dynamics och Power Platform baserat på kundens behov * Utveckla appar eller automatiseringar med Power Apps och Power Automate * Implementera och vidareutveckla system och processer hos kund * Samarbeta med utvecklare och integrationsspecialister * Arbeta i projektteam tillsammans med andra konsulter
Du arbetar ofta i mindre team med en till tre kollegor och kan i perioder ha flera uppdrag parallellt, exempelvis ett projekt och ett förvaltningsuppdrag.
Du erbjuds
• Varierande och utvecklande kunduppdrag inom Dynamics 365 och Power Platform * Möjlighet att arbeta nära kunder och påverka lösningar och arbetssätt * Erfarna kollegor att samarbeta och utvecklas tillsammans med * En inkluderande arbetsmiljö där kunskap delas öppet mellan kollegor * Stor frihet i hur du lägger upp din arbetsvecka mellan kontor, hem och kund * Möjlighet att vara delaktig i utvecklingen av Amanzia som bolag * En flexibel ersättningsmodell med fast lön och en rörlig del med möjlighet att själv påverka hur delar av ersättningen används, exempelvis för lön, ledighet, utbildning eller andra förmåner * Generöst friskvårdsbidrag
Hos kund blir du en del av ett konsultbolag där lärande, samarbete och personlig utveckling är en naturlig del av arbetet.
Vi söker dig som
• Har minst två års erfarenhet av Dynamics 365 CE / CRM * Har erfarenhet av att arbetat praktiskt i plattformen * Har förståelse för hur Dynamics används i verksamheter som exempelvis sälj, kundservice eller ärendehantering * Har ett tekniskt intresse och kan samarbeta väl i team * Trivs i en konsultroll där du arbetar nära kund och verksamhet
Vi tror att du vill fortsätta utvecklas inom plattformen och söker en miljö där du får arbeta brett och vara delaktig i hela leveransen mot kund.
Meriterande
• Erfarenhet av Power Platform * Erfarenhet av Power Apps eller Power Automate * Erfarenhet av kravarbete eller workshops med kund * Erfarenhet av projektarbete inom CRM eller affärssystem * Erfarenhet av specifika Dynamics-moduler såsom Sales, Customer Service eller Field Service * Eftergymnasial utbildning inom IT, systemvetenskap eller liknande
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholm
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People och alla frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult. Carolina Hartzell carolina@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
