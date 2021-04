Applikationskonsult inom CRM sökes till Endeavor! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Datajobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ)

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Datajobb / Stockholm2021-04-15Har du minst 3 års erfarenhet som applikationskonsult och söker nya utmaningar inom ett familjärt bolag? Då kan du vara den vi söker till Endeavor!Vår kund, Endeavor, grundades 2013 och har som ambition att göra verklig skillnad i den digitala revolutionen. Erbjudandet: att systematisera, effektivisera och förenkla kundens affärsprocess genom smarta digitala lösningar för att på så sätt ge företag verktyg att nå en högre produktivitet, nöjdare kunder och en ökad lönsamhet. Idén är att integrera kundens CRM med dennes affärssystem för att på ett användarvänligt sätt kontrollera hela processen från marknad till sälj och uppföljning. Sedan 2018 är Endeavor en del av Fellowmind. Tillsammans är dem 1 500 europeiska kollegor (Orango och DQC i Sverige) med ett holistiskt erbjudande - där teknologi möjliggör meningsfulla relationer. Endeavor för sju år i rad är invalda i Microsoft Dynamics Inner Circle, vilket gör de till en av världens mest värdefulla och strategiska Microsoft-partners.Till Endeavor söker vi nu en applikationskonsult till deras centralt belägna kontor i Stockholm. Det finns även möjlighet att jobba på de andra kontoren i Jönköping och Göteborg.I rollen som Senior Applikationskonsult inom CRM arbetar du med att leverera smarta digitala lösningar till kunder i Microsoft Dynamics 365. Ditt huvudsakliga ansvarsområde är att delta i olika projekt, det kan både vara implementationsprojekt, förvaltning och vidareutveckling av befintliga kunder. På Stockholmskontoret är du en del av ett härligt team på elva personer. Du kommer att delta i flera projekt parallellt där du samarbetar du med andra applikationskonsulter, projektledare, utvecklare och lösningsarkitekter. Hos Endeavor har du en nyckelroll där du tar fram nya lösningar och arbetar med allt från förstudie till uppsättning och utbildning av systemet. I rollen har du en konsultchef som du löpande har veckoavstämningar med för att på så vis stämma av att du har en sund balans i projekten och utvecklas i den riktning du vill.Detta är en direktrekrytering vilket innebär att du blir anställd direkt av Endeavor och StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen. Tjänsten beräknas starta så snart man hittat rätt person och inleds med en provanställning på 6 månader med chans till förlängning. För denna roll arbetar du med en hög flexibilitet när det kommer till arbetstider för att lyckas få ihop ditt livspussel. Goda förmåner tillämpas bland annat i form av ett förmånligt pensionspaket, friskvårdsbidrag, 6 veckors semester/år och en årlig konferensresa. Hos Endeavor värdesätts en familjär arbetskultur där glädje, hjälpsamhet, nytänkande och engagemang utgör deras värdeord.2021-04-15Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning, gärna högskoleutbildning med inriktning data-och systemvetenskap, dataingenjör, systemutveckling alternativt motsvarande YH-utbildning. För denna tjänst söker vi dig som har minst 3 års arbetserfarenhet som applikationskonsult där vi gärna ser att du arbetat med just Microsoft Dynamics 365 CE. Har du arbetat som applikationskonsult i andra system (tex. Lime, SuperOffice) kommer Endeavor ge dig förutsättningar för att lyckas svira om till Microsoft Dynamics CE. Saknar du konsulterfarenhet men har arbetat som SuperUser eller CRM-ansvarig i Dynamics ett par år och vill börja arbeta som konsult i systemet är det också en möjlighet.Som person är du konsultmässig där du motiveras av kundnöjdhet, nya utmaningar och ständigt utveckla dig själv och dina kunder. Du har en god förmåga att identifiera behov i kundprojekt och erfarenhet av kravställning. Vi ser att du är en energigivande och positiv teamplayer med god kommunikativ förmåga. För denna tjänst är du lösningsorienterad och agerar på möjligheter samtidigt som du är trygg i att identifiera behov och föreslå kreativa lösningar. Krav för tjänsten är att du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift.Vill du vara Endeavors nästa applikationskonsult? Sök tjänsten redan idag då urval sker löpande!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-17Studentconsulting Sweden AB (Publ)5695425