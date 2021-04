Applikationskonsult inom compliance! - Columbus Sweden AB - Datajobb i Jönköping

Prenumerera på nya jobb hos Columbus Sweden AB

Columbus Sweden AB / Datajobb / Jönköping2021-04-13Gillar du att jobba nära kund, skapa förståelse för deras verksamhet och behov, och få vara en viktig resurs i deras kvalitetssäkring, processhantering och bidra till deras organisatoriska utveckling? Då kommer denna rollen passa dig!2021-04-13Du har erfarenhet av att jobba med konfigurering i plattformar eller lösningar så som Sharepoint, M-files, Opentext, Hubshare, Canea, Barium etc.Du har erfarenhet av att jobba inom compliance-processerFlytande svenska och engelska i tal och skriftKörkort är även ett krav då rollen i icke-Corona tider innefattar kundbesök, nationellt och ibland internationelltVem är du?Som person är du kommunikativ, lyhörd och en fena på att bygga upp stabila relationer med kunder, och du brinner för att vara den som driver kunden framåt genom vår lösning. Du är inte rädd för att ta dig an en utmaning, du vågar lita på att du kommer nå resultatet du ser framför dig. I teamet kommer det alltid finnas en kollega att be om stöttning när du är osäker på hur. Det viktigaste är att du är en doer, som gillar att implementera och driva projekt framåt. Du får gärna ha konsultvana sedan tidigare då det är varierat arbetstempo och arbetsmiljö i rollen.Du är en viktig pusselbit när det kommer till digitaliseringen av kvalitetsarbete i våra kunders verksamheter. I rollen jobbar du nära kunder, ibland sitter du på kontoret och ibland är du ute på kundbesök. Då projekten löper i olika takt kan veckorna variera. Ena veckan arbetar du med konfigurering på prototypnivå, mycket idé-bollande med kunden och workshops. Andra veckan kan handla om att gå in i produktionsläge med kund när projektet går mot sitt slut. En del tid går även åt till att dokumentera det arbetet du har gjort, du skriver instruktioner och manualer för hur kunden ska kunna använda den lösningen du varit en del i att leverera.Möt din framtida kollega Dzenan, som jobbar som affärskonsult i EIM-teamet, och hör honom berätta om livet på Columbus.Vad är det roligaste med rollen?Möjligheten att få träffa olika personer. Det är en social roll på så sätt, man fårbekanta sig med många olika verksamheter och branscher, vilket gör att man självutvecklas samtidigt som man har en möjlighet att på en bred front påverka hur människor arbetar. Just möjliggörandet för människor att arbeta på ett helt annat sätt än de är vana vid är roligt. Att få plantera tanken om digitalisering hos både befintliga och potentiella kunder, få vara med under resan och se hur arbetet i en verksamhet kan förändras med vår hjälp".Vad är det bästa med att jobba på Columbus?Det är den öppna känslan som finns. Alla är villiga att dela med sig av den kunskap de har, och den känslan finns inom teamet likväl som över hela organisationen. Jag var rädd att folk skulle vara låsta i sitt arbete med sina kunder men jag blev motbevisad, det finns en stark känsla av att vi är ett team som ska leverera en lösning tillsammans".Vi erbjuderInom Columbus finns det alltid rum för utveckling. Om du har ett driv och är engagerad i det du gör finns det goda möjligheter avancera inom Columbus. Du kan utvecklas till verksamhetsarkitekt eller gå mer mot en projektledarroll där du får vara med och identifiera krav och behov hos kund och ta fram lösningsförslag. Du kan också utvecklas åt försäljninghållet och vara en del av sälj-processen om du brinner för det. Eftersom det är en helt ny business line du kommer komma in i kan det på sikt skapas behov för teamledare, kundansvariga och liknande. Kanske kommer det bli du?Förutom kontinuerlig utveckling på ett växande företag kommer du få jobba i en modern plattform som ständigt är under expansion. Och kanske bäst av allt, att du blir en del av ett toppenteam med stark teamkänsla, bred kompetens och stort engagemang!Ansökan & StartdatumIntervjuer sker löpande och du kan ansöka via mobil, Linkedin, Facebook och utan att behöva ladda upp ett CV. Bra eller hur? Har du några frågor om rollen kontakta ansvarig rekryterare Tove Hiller.Om ColumbusColumbus är ett IT-konsultbolag med fler än 2000 medarbetare runt om i världen. Det vi gör allra bäst är utveckling, implementering och underhåll av digitala affärslösningar. Vår uppgift är att guida kunder i deras digitala transformation så att deras företag kan fortsätta att vara framgångsrikt en lång tid framöver. De senaste 29 åren har över 4000 kunder anlitat oss. Det går bra, helt enkelt . Om du frågar oss är hemligheten att vi sitter på ett stort utbud av tekniska lösningar, djup branschkunskap, omfattande teknisk expertis och en rejäl dos kundförståelse.Våra medarbetare är engagerade i sitt arbete och företaget präglas av en stark entreprenörsanda. Detta tack vare de möjligheter som faktiskt finns att vara med och påverka både vår egen och våra kunders verksamhet.Jobba på ColumbusSpana in vårt Insta-flöde för att få en bild av hur det är att jobba hos oss genom våra kollegor. Klicka på bilden eller länken för att komma till Instagram-kontot ( https://www.instagram.com/columbussverige/). Helt ofiltrerat har vi samlat in omdömen från nuvarande och tidigare kollegor. Klicka nedan för att läsa mer.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-30Columbus Sweden AB5689373