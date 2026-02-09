Applikationsingenjör inom testsystem
2026-02-09
Vill du arbeta nära tekniken och bygga kompletta testsystem, från inkoppling och konfiguration till färdig lösning hos kund? Här får du en bred ingenjörsroll i ett mindre team som utvecklar och bygger avancerade testsystem för kunder inom fordonsindustrin och annan tekniktung industri.
Om rollen
I rollen som applikationsingenjör arbetar du med uppbyggnad, konfigurering och driftsättning av kompletta testsystem. Det handlar om att få hårdvara och mjukvara att fungera tillsammans i praktiken, från inkoppling och systemkonfiguration till felsökning, verifiering och dokumentation.
Du arbetar systemnära och hands-on med testmiljöer som används för verifiering av styrsystem, elektronik och mjukvara. Arbetet sker både internt i projekt och i dialog med kund, där du kan stötta vid installation, test och användning av systemen. Rollen innebär variation och kräver att du har förståelse för hur signaler, elektronik, mjukvara och testmiljöer hänger ihop, utan att nödvändigtvis vara specialist inom allt.
Om dig
Du har några års erfarenhet från en teknisk roll där du arbetat nära test, system eller verifiering. Du är bekväm i praktiskt arbete, gillar att felsöka och har lätt för att sätta dig in i nya tekniska miljöer. Du trivs i en roll där du behöver ta ansvar, arbeta självständigt men samtidigt samarbeta tätt med andra ingenjörer.
Som person är du lösningsorienterad, strukturerad och trygg i tekniska diskussioner. Du hanterar förändringar väl och är kommunikativ och prestigelös, både internt och gentemot kund.
Skallkrav
Några års arbetslivserfarenhet som applikationsingenjör, testingenjör, systemingenjör eller liknande
Erfarenhet av att arbeta med testsystem, HIL-miljöer eller systemnära test
Erfarenhet av att konfigurera, felsöka och verifiera tekniska system
Flytande engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från fordonsindustrin eller närliggande bransch
Kunskaper inom LabVIEW, VeriStand och/eller TestStand
Kunskap om CAN, LIN eller liknande kommunikationsprotokoll
Erfarenhet av Python för enklare script och automation
Publicering sdatum2026-02-09
Företaget utvecklar och bygger kundanpassade testsystem, bland annat HIL-riggar, för tekniskt avancerade produkter. Verksamheten bedrivs i ett mindre ingenjörsteam med korta beslutsvägar och stort eget ansvar. Här förväntas man ta ägandeskap, bidra brett och vara bekväm i en miljö där projekten varierar och tempot periodvis är högt.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vill göra skillnad i människors liv genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega.
Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Placering: Mölndal
Start: Omgående
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52042_JOB". Omfattning
