Applikationsdrifttekniker
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Handlingskraftig och samhällsintresserad? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss. Statistikmyndigheten SCB är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik. Vår statistik används överallt, hemma vid köksbordet, i nyhetsrapporteringen och av beslutsfattare i riksdag och regering.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Vi söker en Applikationsdrifttekniker som får ansvar för förvaltning av vår inköpta programvara. Rollen är central i vår IT organisation och innebär att du ansvarar för drift, livscykelhantering och tekniskt stöd för verksamhetskritiska applikationer.
Du ingår i ett team och fungerar som länken mellan verksamheten och infrastrukturplattformen. Rollen innebär nära samarbete med olika Förvaltningsobjekt i verksamheten, där du säkerställer att applikationerna fungerar stabilt, säkert och enligt verksamhetens behov.
Vill du arbeta med applikationsdrift och förvaltning där du får:
• Förvalta och ansvara för drift av inköpta applikationer
• Ansvara för livscykelhantering: installation, patchning, uppgraderingar och avveckling
• Felsöka och hantera incidenter och problem i applikationsmiljöer
• Arbeta med Windows Server miljöer och IIS
• Säkerställa stabilitet, tillgänglighet och prestanda i applikationerna
• Ge tekniskt stöd till verksamheten och samarbeta nära Förvaltningsobjekt
• Fungera som teknisk kontakt gentemot leverantörer
• Bedriva omvärldsbevakning kring applikationer, versioner och säkerhetsuppdateringar
• Samarbeta med infrastruktur och plattformsteam kring drift och förändringar
• Bidra till efterlevnad av interna riktlinjer för säkerhet och kvalitet
Då tror vi att den här tjänsten kan vara riktigt intressant för dig!Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen med inriktning mot IT eller motsvarande
• Minst 2 års aktuell erfarenhet av:
Applikationsdrift i produktionsmiljö eller support
IIS
Praktisk felsökning, patchning och uppgraderingar i produktionsmiljö
Att arbeta nära verksamheten och hantera flera intressenter
Att ta ansvar för applikationer genom hela deras livscykel
• Goda kunskaper inom Windows Server-miljöer
• God förståelse för applikationers beroenden till infrastruktur och plattform
• Förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift
Det är även meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med förvaltningsstruktur i praktiken, exempelvis ITIL eller PM3
• Erfarenhet av arbete med leverantörsstyrning
• Grundläggande databaskunskap, företrädesvis MMSQL och T-SQL
• Kunskap om SFTP och certifikathantering
• Erfarenhet av övervakning och loggning av applikationer
• Erfarenhet av scripting eller enklare automation
• Erfarenhet av arbete i större IT-miljöer med många applikationer
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du bygger goda relationer med såväl kollegor som verksamhetsrepresentanter och leverantörer, och bidrar till ett öppet och konstruktivt samarbetsklimat genom att dela med dig av kunskap, erfarenheter och idéer.
Du är strukturerad och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du arbetar noggrant och kvalitetsmedvetet samt tar ansvar för att säkerställa stabila, säkra och väl fungerande lösningar med hög kvalitet.
Du har specialistkunskap inom ditt område och ett intresse för att kontinuerligt utveckla och fördjupa din kompetens. Du håller dig uppdaterad kring förändringar inom teknikområdet och bidrar gärna med din kunskap för att stödja kollegor och verksamheten.
Vidare har du en god problemlösande analysförmåga och trivs med att arbeta med komplexa frågeställningar. Du kan identifiera problem, analysera orsaker och arbeta metodiskt för att hitta hållbara och välgrundade lösningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Den här tjänsten finns på sektionen för IT/IOS/PL i Örebro. Utifrån verksamhetens förutsättning finns det möjlighet att även arbeta viss tid hemifrån.
Anställningen är tillsvidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning. Tillträdesdatum kommer vi överens om.
Den här tjänsten är säkerhetsklassad så därför kommer vi att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll innan vi fattar beslut om anställning.
Hos oss är alla medarbetares kompetens och potential viktig. Vi tror på en inkluderande kultur där vi drar nytta av vår mångfald och våra olikheter. Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.
Du ansöker genom att registrera ditt CV på svenska. Bifoga ditt examensbevis med kursförteckning. Krav på akademiska poäng som inte ingår i en examen ska verifieras genom studieintyg/registerutdrag. I din ansökan får du besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på Ansök nedan. Vid denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Om du har skyddade personuppgifter, vänligen kontakta HR-partner via SCB:s växel.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCB2026/579". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statistiska Centralbyrån
(org.nr 202100-0837)
Åkullegatan 14 (visa karta
)
701 89 ÖREBRO Arbetsplats
SCB, IT Kontakt
Ordförande, ST vid SCB
Jonas Olofsson 010-479 40 00 Jobbnummer
9986276