Applikations Specialist
Aktiebolaget Sandvik Coromant / Elektronikjobb / Skövde Visa alla elektronikjobb i Skövde
2026-06-26
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eller i hela Sverige
Vill du arbeta nära industrin, lösa verkliga produktionsutmaningar och göra skillnad för kunder varje dag? Vi söker nu en tekniskt kunnig och relationsskapande Application Specialist för skärande bearbetning.
Varför Sandvik Coromant?
Hos oss kombinerar du teknik, kundkontakt och utveckling i en roll där din kompetens verkligen gör skillnad. Du blir en del av ett starkt, internationellt sammanhang där samarbete, innovation och kunskapsdelning står i centrum.
Här får du även:
Nära samarbete med kunder och kollegor i ett erfaret team
Goda möjligheter till både kompetens- och karriärutveckling
En inkluderande kultur med fokus på mångfald och nytänkande
Om rollen
Du är en nyckelperson i vår säljorganisation i Skövde med omnejd. Du arbetar nära kunder och kollegor för att ta fram tekniska lösningar som skapar tydligt kundvärde. Arbetet är varierat och kombinerar teknisk expertis med rådgivning, utbildning och problemlösning.Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Ge teknisk rådgivning kring produkter och bearbetningsmetoder såsom svarvning, fräsning, borrning, gängning samt CAM- och digitala lösningar
Felsöka och lösa tekniska utmaningar i kundernas produktion
Implementera och testa nya produkter och lösningar hos kund
Ta fram och hålla tekniska presentationer samt utbilda kunder och kollegor
Arbeta nära Account Managers för att identifiera och realisera affärsmöjligheter
Placering och arbetssätt
Du utgår från hemmakontor och besöker kunder i regionen Skövde med omnejd.Profil
Du har gedigen erfarenhet inom produktionsteknik och teknisk service och trivs i en roll där du får arbeta självständigt, projektorienterat och nära kund. Vi ser gärna att du har:
Starka kunskaper inom mekanik och skärande bearbetning
Erfarenhet av CAD, CAM, CNC och Office 365
Förmåga att kommunicera och presentera obehindrat på svenska och engelska
Erfarenhet av teknisk försäljning och/eller Lean är meriterande
Din personlighet är minst lika viktig som din tekniska kompetens. Du är nyfiken, strukturerad och tar gärna ägarskap för dina uppdrag. Med ett lösningsorienterat arbetssätt bygger du förtroendefulla och långsiktiga relationer – både internt och externt. Du motiveras av att förbättra, utveckla och se konkreta resultat av ditt arbete.
Vår kultur
Innovation och utveckling finns i vårt DNA och vi är stolta över att forma framtidens tillverkning i nära samarbete med våra kunder och partners. Vi tror på en inkluderande, jämlik och öppensinnad kultur och vi värnar om vår mångfald eftersom den hjälper oss att nå fantastiska resultat. Som ett extra plus erbjuder vi även många karriärvägar och fina förmåner för våra anställda. Nu ser vi fram emot att träffa dig! Vill du veta mer om oss och våra produkter? Kika in på vår hemsida, Facebook eller LinkedIn.
Kontaktinformation
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Kent Andersson, rekryterande chef, kent.y.andersson@sandvik.com
Vi har tagit ställning till vilka rekryteringskanaler och vilken typ av marknadsföring vi vill använda och undanber vänligen men bestämt ytterligare kontakter. Facklig kontakt
Magnus K Berglund, Unionen, 070-616 23 32
Carl-Åke Jansson, Akademikerföreningen, 070-699 63 47
Peter Olsson-Andrée, Ledarna, 070-222 48 55
Ansvarig rekryterare: Ulrika Gruffman
Hur du ansöker
Vi har löpande urval i den här rekryteringen och ber dig skicka in din ansökan så snart som möjligt och senast 10 maj, 2026. Klicka på ansök och bifoga där CV och personligt brev. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Jobb-id: R0090732.
För frågor angående rekryteringsprocessen kontakta HR Services på hrservices.sweden@sandvik.com
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Sandvik Coromant är en del av Sandvik-koncernen och världsledande leverantör av verktyg, verktygssystem, service och know-how till metallbearbetningsindustrin. Genom nära samarbete med universitet och högskolor, omfattande investeringar i forskning och utveckling och starka partnerskap med våra kunder skapar vi unika innovationer och sätter nya produktivitetsstandarder. Sandvik Coromant äger över 1700 patent världen över, sysselsätter omkring 8000 anställda och finns representerat i 150 länder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Sandvik Coromant
(org.nr 556234-6865) Arbetsplats
Sandvik Coromant Jobbnummer
9980021