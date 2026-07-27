Application Manager inom Dynamics 365 till Hydroscand
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2026-07-27
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Hydroscand.Om företaget
Hydroscand är en ledande leverantör av slangar och ledningskomponenter och erbjuder lösningar för flertalet industrier globalt. Med en stark närvaro i över 20 länder är Hydroscand ett familjeägt företag med en entreprenöriell anda som ständigt växer och utvecklas. Huvudkontoret ligger i Stockholm, där du arbetar tillsammans med engagerade kollegor i en öppen och dynamisk arbetsmiljö. I den här rollen tillhör du IT-sektionen som består av fyra team: Operation, Support, ERP och Application.
I rollen som Application Manager blir du en nyckelperson i att forma samt driva applikationsförvaltningsprocessen av Dynamics 365 framåt. Du erbjuds goda möjligheter att påverka ditt arbetssätt i en snabbfotad organisation som är i tillväxtfas.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Application Manager ansvarar du för att förvalta och vidareutveckla Hydroscands lösningar inom Dynamics 365. I samband med övergången från AX till D365 får du en nyckelroll i att sätta standarder och påverka systemets framtida utveckling från ett tidigt skede. Du är en central del av IT-teamet och ansvarar för att systemen effektivt stödjer hela verksamhetens behov, samt att de drivs enligt uppsatta processer och strategier. Du spelar en viktig roll i att initiera och delta i projekt, samordna externa leverantörer och driva utvecklingen av D365 för att optimera affärsnytta och användarupplevelse.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår:
• Vidareutveckling samt förvaltning av lösningar inom D365
• Säkerställa hög kvalitet som möter verksamhetens behov
• Delta i projekt samt agera kontaktperson för frågor som rör D365
• Ansvara för att systemdokumentationen är uppdaterad och i enlighet med gällande lagar och regler
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Flerårig erfarenhet från applikationsförvaltning inom D365 FnO
• Erfarenhet av att koordinera IT-funktioner och projekt
• Erfarenhet av att hantera externa leverantörer och följa upp leverans enligt avtalade mål
• Meriterande med erfarenhet av omvärldsbevakning, arbete enligt Evergreen-metodik samt förståelse för DevOps-principer
• Obehindrad svenska och engelska i tal och skrift
Vi söker dig som är kommunikativ, självgående och har lätt för att ta initiativ. Du trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra, och du är van vid att leda arbete mot uppsatta mål. Du är anpassningsbar, lär dig snabbt och har en analytisk förmåga som hjälper dig att fatta välgrundade beslut. Din noggrannhet säkerställer leveranser av hög kvalitet, även under tidspress. Du har mycket god förmåga att planera och prioritera ditt arbete i en föränderlig miljö. Dessutom är du lyhörd för verksamhetens och kundens behov och drivs av att leverera värde i varje uppgift.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Älvsjö, Stockholm.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Brillante Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7753526-2116650". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
10012232