Application Engineer Ventilation
2025-11-07
FläktGroup har i mer än 100 år varit ett företag som bryr sig om vår gemensamma miljö och människorna omkring oss. Varje dygn andas du in över 20 000 liter luft och tillbringar i genomsnitt 90% av din tid inomhus. Inomhusventilation påverkar alla - oavsett om du ser våra produkter eller inte. FläktGroup är marknadsledande inom innovativa och energieffektiva lösningar för inomhusklimat. Vi säkerställer komfort, säkerhet, prestanda och har satt den tekniska standarden i över 100 år. Med vår breda produktportfölj möter vi de mest omfattande kundkraven. FläktGroup ägs sedan 3 nov 2025 av Samsung och ingår i affärsområdet Samsung Electronics. Vi är verksamma över hela världen med försäljning i 65 länder och produktionsanläggningar i Europa, Asien och USA. Tillsammans med Samsung växlar vi upp för snabbare innovation, fler produkter, starkare leveranskedja och ännu bättre tjänster och erbjudanden. Synergierna mellan våra företag är en viktig punkt i utvecklingen av våra framtidsinriktade ventilationslösningar. Läs mer om oss på www.flaktgroup.com/se
OM VÅR FUNKTION
Avdelningen Technical Sales Support (TSS) är uppdelad i Controls, Mechanical, Chilled beams och Global Applications. Vi arbetar med att stötta vår säljorganisation runt om i världen. Det handlar om tekniksupport, projektledning, offerering och övrig support för samtliga produkter och system som levereras från fabriken i Jönköping.
VI ERBJUDER DIGKärnan i din roll som Application Engineer är teknisk support och det som driver dig är tekniken och affären, att leverera en lösning som uppfyller kundens behov, med rätt kvalitet och i rätt tid. I den här rollen är kunderna vår egna globala säljorganisation. Du bistår säljarna i tekniska frågor kring våra produkter och produktvalsprogram samt skräddarsyr specialanpassade lösningar som löser kundens behov.
Det är ett varierande arbete med stora möjligheter att vara med och påverka. Som Application Engineer är du den sammanhållande länken mellan Säljorganisationen och Produktion och jobbar tätt ihop med R&D och Product Management. Det finns alltid nya utmaningar att lösa och vi är experterna som andra vänder sig till.
Som Application Engineer kommer du att tillhöra avdelningen Technical Sales Support och arbeta i Mekanikteamet med våra produkter inom segmentet Air Treatment. I rollen ligger stort fokus på teknisk support och framför allt på våra specialanpassade produkter. Du tar fram kalkyler och offerter för specialanpassningarna samt tillser att kunden får rätt teknisk data. Med den expertkunskap som du bygger upp i rollen kommer det även bli naturligt att du håller i viss utbildning om våra produkter t.ex. när kunder är på besök i fabriken.
Rollen är placerad på vår fabrik i Jönköping och rapporterar till Ansvarig chef för TSS Mechanical.
VEM ÄR DUVi söker dig som är utbildad högskole- eller civilingenjör inom bygg-, maskin- eller energiteknik. Det är meriterande om du har några års erfarenhet av liknande teknisk tjänst där du haft kundkontakt. Vi letar efter dig som har en förmåga att djupdyka i komplexa tekniska frågor. Du är tekniskt nyfiken och gillar att söka förståelse i olika frågeställningar och tar därmed stort ansvar för egen kunskapsinhämtning. Du trivs med att vara support utifrån din tekniska kompetens och att ha mycket kontakt både internt och externt. Eftersom kontaktytorna finns både inom Sverige och globalt hanterar du svenska och engelska flytande i både tal och skrift.
VÅRT LÖFTEFör oss är det enkelt. För att vara den ledande leverantören av energieffektiva ventilationslösningar är vår tekniska utveckling och våra engagerade medarbetare centrala. På FläktGroup Sweden AB jobbar ca 600 anställda och vi har produktion och utveckling i Jönköping och säljkontor på 13 platser runt om i Sverige. Vi erbjuder spännande utmaningar i en internationell miljö. Här jobbar specialister och generalister inom bland annat försäljning, utveckling, produktion, IT, logistik, marknad och ekonomi. Hos oss på FläktGroup är närheten till våra kunniga medarbetare inom flera yrkesområden en styrka som skapar en tydlig helhet. Här finns en kultur som präglas av laganda och entreprenörskap, där vår vardag kännetecknas av en ambitiös och flexibel inställning. Vi hjälps åt för att hitta den bästa lösningen, oavsett vilka utmaningar vi stöter på. Både i vårt arbete och för våra kunder. För det är tillsammans vi skapar något enastående, för hela livet.
ÖVRIG INFORMATIONOm du har frågor är du välkommen att kontakta Fredrik Andersson, Manager TSS Mechanical, 036-193354 eller fredrik.andersson@flaktgroup.com
Sista ansökningsdag är 23 november
