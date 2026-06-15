Apparatbyggare- Teknisk montör
Försvarets Radioanstalt / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm
2026-06-15
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Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker en apparatbyggare för verkstadsarbete. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som apparatbyggare - teknisk montör hör du till en enhet inom avdelningen för teknik. Avdelningen har till sin uppgift att förse FRA med de tekniska system som behövs för verksamheten. Avdelningen utvecklar, förvaltar och driftsätter nya tekniska system samt sköter drift och underhåll av befintliga system.
I rollen som apparatbyggare - teknisk montör kommer du arbeta praktiskt i verkstadsmiljö och du ansvarar för att:
• Självständigt montera apparater
• Arbeta med elektromekaniskt verkstadsarbete (mekatronik)
• Arbeta med mekanisk bearbetning samt dokumentation både under- och efter slutförd installation
Du kan
Vi söker dig som har:
• Gymnasial utbildning, gärna inriktning på elektronik och finmekanik
• Ett par års erfarenhet av verkstadsarbete
• B-körkort
• Goda kunskaper i att uttrycka dig såväl skriftligt som muntligt på svenska
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet eller utbildning i elektronik
• Intyg för heta arbeten
• Kompetens inom verkstadsteknik eller felsökning
• Goda kunskaper i engelska
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
• Samarbetsförmåga: Du arbetar bra med andra människor. Du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
• Initiativtagande: Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
• Relationsskapande: Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer.
• Problemlösande analysförmåga: Du arbetar bra med komplexa frågor. Du analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har – vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef Yvonne Gustavsson på nummer 010-557 44 01. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-07-19
Referensnummer 2025FRA2048-3.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord:
Apparatbygge, Apparatmontering, installation, Praktiskt verkstadsarbete.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025FRA2048-3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365)
Box 301 (visa karta
)
161 26 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FRA, Teknik Kontakt
Fackliga företrädare 010-557 46 00 Jobbnummer
9962796