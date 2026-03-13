Apotekschef till Kronans Apotek i Överby
2026-03-13
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Din roll som apotekschef för Kronans Apotek Överby
Vi söker en engagerad och drivande apotekschef till vårt medelstora och moderna apotek i populära handelsområdet Överby. Här arbetar du mitt i ett dynamiskt köpcentrum med ett stort kundflöde och variation i arbetsdagen. Hos oss möter du allt från återkommande stamkunder till spontana besökare, vilket skapar ett högt tempo och många möten där din kompetens gör verklig skillnad.
Teamet består av cirka fem medarbetare: tre farmaceuter, en farmaceut som idag är AC samt en egenvårdsspecialist. Det är en sammansvetsad och hjälpsam grupp där man stöttar varandra i vardagen och arbetar tillsammans för att skapa den bästa kundupplevelsen.
Som apotekschef leder du både det dagliga arbetet och den långsiktiga utvecklingen av apoteket. Hos oss får du utrymme att påverka arbetssätt, utveckla teamet och bidra till apotekets framtid - exempelvis kring säljklarhet, kundmöte och hur ni tillsammans utvecklar verksamheten.
I rollen ingår bland annat att:
- Stärka verksamheten och skapa motivation och engagemang i teamet.
- Säkerställa bästa möjliga patientrådgivning och en kundupplevelse av högsta kvalitet.
- Ansvara för ekonomi, budget och resultatuppföljning.
- Initiera och utveckla lokala samarbeten och relationer i närområdet.
- Ha fullt ansvar för personal, arbetsmiljö och kvalitet.
- Säkerställa en välfungerande bemanning genom effektiv schemaläggning.
- Attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare på apoteket.
- Leda och utveckla verksamheten och teamet mot uppsatta mål.
- Främja delaktighet och en positiv gruppdynamik på apoteket.
Apoteket är öppet 09:00-19:00 på vardagar, 10:00-17:00 på lördagar och 11:00-17:00 på söndagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning med inledande provanställning. Du rapporterar till regionchef Adnan Mulic.
Vi söker dig som är legitimerad farmaceut (receptarie eller apotekare) och som antingen har tidigare erfarenhet av ledarskap eller är redo att ta nästa steg i karriären som apotekschef. Du har ett naturligt engagemang för både kunder och kollegor och trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med att driva teamet framåt. För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, handlingskraftig och lösningsorienterad, samtidigt som du har lätt för att motivera och engagera andra. Du gillar tempo, variation och många kundmöten, men uppskattar också möjligheten att utveckla arbetssätt och bidra till apotekets långsiktiga utveckling. Hos oss får du dessutom stöd av en stark region- och serviceorganisation samt kollegor över hela landet, vilket skapar goda förutsättningar för att växa i rollen.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
