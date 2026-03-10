Apotekschef till Kronans Apotek i Dorotea
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Din roll som apotekschef för Kronans Apotek DoroteaTill sommaren går vår uppskattade apotekschef Åsa i välförtjänt pension efter många fina år i Dorotea. Nu söker vi dig som vill ta vid och fortsätta utveckla verksamheten med hjärta, driv och affärsmässighet. Kronans Apotek i Dorotea är centralt beläget längs E45, mitt i byn och nära övrig handel. Här är apoteket en naturlig mötesplats, för ortsbor som kommer in för rådgivning och omtanke, och för turister på väg till eller från fjällvärlden. Det är ett apotek med närhet, personliga kundmöten och stark lokal förankring. I teamet arbetar idag två farmaceuter. Som apotekschef leder du det dagliga arbetet med fokus på kvalitet, service och resultat men framför allt på människor. Du bygger vidare på den trygga kultur som redan finns och skapar förutsättningar för engagemang, delaktighet och arbetsglädje.
Du blir också en del av vårt nätverk med åtta apotek i Västerbotten och Norrbotten, från Dorotea i söder till Arjeplog i norr. Här finns ett nära och välfungerande samarbete kring bemanning, kompetensutbyte och utveckling - du står aldrig ensam.
Det här är en roll för dig som vill kombinera ledarskap och affär med omtanke och närvaro. En möjlighet att få vara med och påverka, på riktigt, i en verksamhet som betyder mycket för många. I rollen ingår bland annat att:
- Stärka verksamheten och skapa motivation och engagemang i teamet.
- Säkerställa bästa möjliga patientrådgivning och en kundupplevelse av högsta kvalitet.
- Ansvara för ekonomi, budget och resultatuppföljning.
- Initiera och utveckla lokala samarbeten och relationer i närområdet.
- Ha fullt ansvar för personal, arbetsmiljö och kvalitet.
- Säkerställa en välfungerande bemanning genom effektiv schemaläggning.
Apoteket är öppet vardagar 09.30-17.00. Vi erbjuder en tillsvidareanställning med inledande provanställning. Du välkomnas till Anders team.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Kanske har du tidigare erfarenhet av en ledande roll eller är nyfiken och redo att ta nästa steg som apotekschef hos oss. För att trivas i rollen ser vi gärna att du har lätt för att engagera andra och bidra till motivation i teamet. Eftersom du kommer arbeta mot tydliga mål uppskattar vi att du är strukturerad, positiv, handlingskraftig och lösningsfokuserad.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan! Har du frågor om tjänsten så kan du kontakta regionchef Anders Pokosta på mobil 070-690988 eller E-post anders.pokosta@kronansapotek.se
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
