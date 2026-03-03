Apotekschef till DOZ Apotek i Sollentuna Centrum
2026-03-03
DOZ Apotek i Sollentuna Centrum söker en driven och lyhörd apotekschef som brinner för utveckling och att leda medarbetare. Drivs du av att jobba med team och att nå en verksamhets mål? Sök då tjänsten som apotekschef redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!

Dina arbetsuppgifter
Som apotekschef hos oss är ditt huvudsakliga ansvar att leda den dagliga verksamheten på apoteket mot de uppsatta målen. I det ingår att coacha och motivera medarbetarna till ökad försäljning, att driva apoteket kostnadseffektivt och ha god kännedom om det lokala apotekets förändrande marknadssituation. I din roll ingår budget- och personalansvar samt det övergripande ansvaret för apotekets arbetsmiljö- och kvalitetsarbete.
Apotekets öppettider är: vardagar kl.09-20, lördagar, söndagar kl. 10-18 Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för utveckling, både av medarbetare och av verksamhet, samt av att nå uppsatta mål. Du är legitimerad apotekare eller receptarie, gärna med tidigare erfarenhet av arbete i apotek eller annan bransch. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från en arbetsledande roll, men det är inget krav. Vi ser att du talar och skriver svenska och engelska obehindrat. Övriga språk är meriterande.
Tjänsten är på heltid med 6 månaders provanställning.Dina personliga egenskaper
Som person är du kreativ med en stark vilja att tillsammans med medarbetarna utveckla och driva apoteket framåt. Du trivs med rådgivning både vid recepthantering och egenvården och det är viktigt för dig att ge utmärkt kundservice. Du är noggrann, ansvarsfull och resultatinriktad, flexibel med en förmåga att växla mellan flera olika uppgifter utan att tappa fokus på det som är viktigt. Som person är du även nyfiken på utveckling och har ett stöttande sätt. Du drivs av att se medarbetare utvecklas samtidigt som du förstår vikten av att skapa en trivsam arbetsplats.
Vi erbjuder
Hos oss på DOZ Apotek får du möjligheten att vara med på en spännande resa där vi tillsammans hjälps åt att nå högre höjder, dagligen. DOZ Apotek är Sveriges nyaste apotek och vi har en vision om att alla ska få råd till en bättre hälsa och hos oss vill vi sänka trösklen till att må bra. DOZ Apotek - Råd med mera!
Vår organisation präglas av korta beslutsvägar som ger dig som medarbetare möjlighet att vara med och påverka samt att utvecklas. Din personliga utveckling är viktig för oss, därför satsar vi på att alla medarbetare får den kompetensutveckling som behövs. Förutom digitala utbildningar erbjuder vi interna utbildningar inom rådgivning, egenvård, farmakoterapi, produktkunskap och ledarskap. Vi erbjuder dig möjlighet att växa med oss både på den lokala orten och inom vår internationella koncern.
På DOZ Apotek arbetar vi för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför kandidater med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum - skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö. Bakgrundskontroller sker i slutet av rekryteringsprocessen och alltid i samråd med kandidaten.
Tillsammans är vi Nytänkande, tar Ansvar, visar Respekt och har alltid Kunden i centrum.
För frågor om tjänsten, kontakta Regional försäljningschef Maria Magnusson, 073-825 57 44 .
Välkommen till ett apotek som vågar tänka nytt!
DOZ Apotek arbetar dagligen för ett friskare Sverige. DOZ Apotek öppnade sitt första svenska apotek i Eskilstuna i februari 2010, då under namnet DocMorris, under åren 2013 - 2022 gick vi även under namnet LloydsApotek. Idag driver företaget ett 70-tal fysiska apotek runt om i landet och erbjuder en komplett e-handel med läkemedel och ett brett sortiment inom egenvård. DOZ Apotek är ett nytänkande apotek som genom rådgivning och tjänster vill inspirera till att leva ett mer hälsosamt liv. Hos DOZ Apotek möter kunden kompetent och välutbildad personal som är experter inom receptbelagda läkemedel, hud och värk.
DOZ Apotek är en del av CEPD N.V. (Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V.) ett av de ledande företagen på Europas läkemedelsmarknad, med huvudkontor i Amsterdam. CEPD grundades 2008 och förvaltar den tredje största apotekskedjan i Europa med över 1500 apotek i Polen, Litauen och Sverige.
