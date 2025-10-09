Apotekschef till Apotek Hjärtat, Vinslöv
2025-10-09
Är du intresserad av rollen som Apotekschef och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utveckla ditt ledarskap? Välkommen till Apotek Hjärtat i Vinslöv!
Din roll som apotekschef på Hjärtat
Som Apotekschef på Hjärtat ansvarar du för resultat-, drift-, personal- och farmaceutiska frågor på ditt apotek. Du leder ditt team mot att uppnå ditt apoteks ekonomiska mål. För att nå dit coachar och motiverar du personalen i deras dagliga arbete och utveckling. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - regionchefen Ylva berättar
Välkommen till region 17 och ett av regionens mysigaste apotek, Apotek Hjärtat Vinslöv! Vinslöv ligger mellan Hässleholm och Kristianstad med goda kommunikationsmöjligheter, och är en levande by med många andra butiker och verksamheter, såsom vårdcentral, sjukgymnast, tandläkare, gym, frisör, klädbutiker, florist samt två matbutiker.
Apoteket kännetecknas av proffsiga kundmöten och att vi ger service till våra kunder kl 9-18 vardagar, med lunchstängt 12:30-13:15. På apoteket arbetar idag en tekniker och två farmaceuter tillsammans för att göra kunderna riktigt nöjda. För mig som chef, är det viktigt att vi arbetar tillsammans mot våra mål och stöttar varandra i teamet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som Apotekschef. Tjänsten är på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie, apotekare eller utbildad apotekstekniker. Du är antingen i början av din karriär och vill utveckla dina ledaregenskaper eller så är du en erfaren ledare. Du känner igen dig i beskrivningen:
Som ledare är du drivkraftig med ett affärsmässigt tänkande
Du är effektiv, initiativrik, mål- och resultatorienterad och ser verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv
Du har förmågan att motivera, stödja och utveckla andra
Nyfiken på mer? Lyssna på vårt podcastavsnitt om Apotek Hjärtat. Du hittar det här.
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
Kontaktperson: Regionchef Ylva B Nilsson +46735975497, ylva.b.nilsson@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
288 31 VINSLÖV Arbetsplats
Apotek Hjärtat, Vinslöv Jobbnummer
9549282