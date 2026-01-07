Apotekschef till Apotek Hjärtat Fagersta
2026-01-07
Är du intresserad av rollen som Apotekschef och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utveckla ditt ledarskap? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Din roll som apotekschef på Hjärtat
Som Apotekschef på Hjärtat ansvarar du för resultat-, drift-, personal- och farmaceutiska frågor på ditt apotek. Du leder ditt team mot att uppnå ditt apoteks ekonomiska mål. För att nå dit coachar och motiverar du personalen i deras dagliga arbete och utveckling. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - regionchefen berättar:
Jag söker en apotekschef till ett apotek beläget i direkt anslutning till Västmanlands sjukhus i Fagersta, cirka 45 minuter från Västerås. Apotekets sjukhusnära läge ger ett stabilt och förutsägbart kundflöde.
Öppettiderna är måndag till fredag kl. 9-17 och apoteket har stängt på helger, vilket skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och privatliv.
På apoteket arbetar ett kompetent och engagerat team bestående av fyra farmaceuter och en apotekstekniker. Personalen är erfaren, arbetar självständigt och präglas av god samarbetsanda och hög kvalitet i kundmötet. Som apotekschef får du leda en stabil verksamhet med god grund och samtidigt möjlighet att vidareutveckla arbetssätt, kvalitet och samarbeten kopplade till sjukhusverksamheten.
I rollen blir du även en del av ett fantastiskt apotekschefsnätverk inom region Mälardalen Norr, bestående av 16 engagerade kollegor, där samarbete, erfarenhetsutbyte och stöd är en självklar del av vardagen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie, apotekare eller utbildad apotekstekniker. Du är antingen i början av din karriär och vill utveckla dina ledaregenskaper eller så är du en erfaren ledare. Du känner igen dig i beskrivningen:
Som ledare är du drivkraftig med ett affärsmässigt tänkande
Du är effektiv, initiativrik, mål- och resultatorienterad och ser verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv
Du har förmågan att motivera, stödja och utveckla andra
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Kontaktperson: Chelenk-Douaa Kamil 073 566 14 29
