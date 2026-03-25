Apotekare till farmacitjänsteenheten
2026-03-25
Din arbetsplats
Läkemedelscentrum har till uppgift att verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning samt en optimal läkemedelshantering inom länet.
Verksamheten består av tre enheter: farmacitjänsteenheten, läkemedelsberedningsenheten och läkemedelsförsörjningsenheten. Enheterna samarbetar i de olika uppdrag som verksamheten har. På läkemedelscentrum arbetar nära 50 personer, de flesta farmaceuter, och verksamheten utgår från länets tre sjukhus. Läkemedelscentrum har ett brett och regionsövergripande ansvarsområde gällande läkemedel där förändrings- och förbättringsarbeten pågår löpande.
Vi söker nu en apotekare som är intresserad av kvalitets- och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården. Anställningen kommer att vara på farmacitjänsteenheten som bland annat ansvarar för klinisk farmaci, läkemedelsstatistik, ordinationsstöd i regionens journalsystem, utbildningar och olika utredningsärenden om läkemedel. Enheten består idag av ett engagerat team med en enhetschef och elva farmaceuter.Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Som apotekare på farmacitjänsteenheten har du möjlighet att arbeta med flera och varierande arbetsuppgifter. De arbetsuppgifter som behöver stärkas upp i nuläget och som du främst kommer att arbeta med är läkemedelsstatistik och klinisk farmaci. Utifrån din kompetens, erfarenhet och intressen kommer dina arbetsuppgifter vid behov att anpassas.
Farmacitjänsteenheten ansvarar för uppföljning och analys av läkemedelsanvändningen inom regionen. I arbetsuppgifterna ingår att presentera statistik för vårdverksamheten, både muntligt och genom skriftliga rapporter. Du kommer att medverka i regionens utvecklingsarbete kring metoder och verktyg för läkemedelsuppföljning. Det strategiska arbetet för läkemedelsstatistik, med fokus på både kvalitet och ekonomi, är en viktig del där du aktivt kommer att bidra och utveckla arbetet.
Som klinisk farmaceut kommer du att arbeta patientnära med läkemedelsgenomgångar och stötta vårdenheten i läkemedelsrelaterade frågor. Arbetet görs i team med andra yrkesprofessioner, såsom läkare och sjuksköterskor. Du kommer att bidra med ökad läkemedelskunskap och vara ett stöd i läkemedelsfrågor för både vårdpersonal och patienter.
Då läkemedelscentrum har ett brett ansvarsområde gällande läkemedel, så kan det även bli aktuellt med andra arbetsuppgifter. Fördelning av uppdrag styrs i första hand av verksamheternas behov, men även utifrån din kompetens, erfarenheter och intressen. Läkemedelscentrum är en verksamhet under ständig utveckling där du kommer få stora möjligheter att använda dina kunskaper för att bidra till en bra läkemedelsanvändning. Arbetsuppgifterna kan komma att ändras över tid utifrån verksamhetens behov.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad apotekare eller motsvarande och vill ha ett stimulerande samt varierande arbete i nära samarbete med sjukvården.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med läkemedelsstatistik och klinisk farmaci.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du behöver vara ansvarstagande och noggrann i ditt arbete. Du planerar och organiserar arbetet på ett effektivt sätt, ser utvecklingsmöjligheter och är initiativtagande. Arbetet växlar mellan självständig analys och utåtriktade uppgifter såsom presentationer och dialoger. Du behöver därför trivas både i analytiska och kommunikativa arbetsmoment. Du har lätt för att samverka och bygga goda relationer samt god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift.
Vill du ha ett utvecklande arbete där din kompetens bidrar till en bättre kvalitet i vården och ökad patientsäkerhet? Då ser vi fram emot att läsa din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/260741". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Farmacitjänsteenheten, Karlstad Kontakt
Emma Åkesson, enhetschef emma.akesson@regionvarmland.se/010-8314202 Jobbnummer
