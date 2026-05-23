Apotekare/receptarie med extemporebehörighet
Tillverkningsfarmaceut med extemporebehörighet - 6 månader med möjlighet till förlängning. (annan ort).
Är du legitimerad farmaceut med erfarenhet av extemporetillverkning och vill arbeta på uppdrag med goda villkor? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi erbjuder:
Boende
Reseersättning
Restidsersättning
Konkurrenskraftig ersättning
Morano BemanningsExperten AB söker nu en legitimerad apotekare eller receptarie med extemporebehörighet för konsultuppdrag inom läkemedelstillverkning.
Start: Omgående
Uppdragslängd: 6 månader med god möjlighet till förlängning
Placering: Västernorrland
Om rollen
Som tillverkningsfarmaceut arbetar du med extemporetillverkning av läkemedel enligt gällande regelverk och kvalitetskrav. Du ansvarar för att tillverkning, dokumentation och kontroll genomförs korrekt, säkert och effektivt.
Du arbetar nära kollegor inom produktion och kvalitet och bidrar till hög patientsäkerhet samt god produktkvalitet.
I rollen ingår även att:
identifiera och hantera avvikelser
delta i förbättringsarbete
bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt
Tjänsten passar dig som trivs i en strukturerad miljö med höga kvalitetskrav och som vill arbeta praktiskt med läkemedelstillverkning.
Vi söker dig som
är legitimerad apotekare eller receptarie med extemporebehörighet
har erfarenhet av extemporetillverkning och kvalitetsarbete
har god analytisk förmåga och kan identifiera risker och avvikelser
arbetar strukturerat och har god prioriteringsförmåga
är lösningsorienterad och ansvarstagande
har god samarbetsförmåga och ett relationsskapande arbetssätt
Morano BemanningsExperten AB är ett konsultbolag med över 10 års erfarenhet inom farmaci och bemanning.
Låter detta som rätt uppdrag för dig? Vänta inte med din ansökan - urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka in din ansökan redan idag via vår hemsida eller via e-post till Morano BemanningsExperten AB. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
