Apotekare/receptarie med extemporebehörighet
2026-02-14
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Kramfors
, Sollefteå
, Örnsköldsvik
, Östersund
Konsultuppdrag:
Tillverkningsfarmaceut med extemporebehörighet 6 månader med möjlighet till förlängning.
Morano BemanningsExperten AB söker nu en legitimerad apotekare eller receptarie med extemporebehörighet för konsultuppdrag inom tillverkning.
Uppdraget är placerat i Västernorrland
Start: Omgående
Uppdragslängd: 6 månader med god möjlighet till förlängning
Vi erbjuder ersättning för boende, resor och milersättning samt konkurrenskraftig ersättning.
Morano BemanningsExperten AB är ett konsultbolag med över 10 års erfarenhet inom farmaci.
Om rollen:
Som tillverkningsfarmaceut arbetar du med extemporetillverkning av läkemedel enligt gällande regelverk och kvalitetskrav. Du ansvarar för att tillverkning, dokumentation och kontroll genomförs korrekt, säkert och effektivt. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom produktion och kvalitet, där du bidrar till att upprätthålla hög patientsäkerhet och god produktkvalitet.
I uppdraget ingår även att identifiera och hantera avvikelser, delta i förbättringsarbete samt bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt. Rollen passar dig som trivs i en strukturerad miljö med höga kvalitetskrav och som vill arbeta praktiskt med läkemedelstillverkning.
Uppdraget genomförs via Morano BemanningsExperten AB hos kund i Västernorrland.
Vi söker dig som är:
_Legitimerad apotekare eller receptarie med extemporebehörighet
_Erfarenhet av extemporetillverkning och kvalitetsarbete
_God analytisk förmåga och förmåga att identifiera risker och avvikelser
_Strukturerat arbetssätt och god prioriteringsförmåga
_Lösningsorienterad och ansvarstagande
Känns detta som rätt uppdrag för dig? Vänta inte med din ansökan, urval och intervjuer sker löpande och uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
