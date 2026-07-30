Apotekare/Receptarie med beredningskompetens
Västra Götalandsregionen / Apotekarjobb / Trollhättan Visa alla apotekarjobb i Trollhättan
2026-07-30
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.Publiceringsdatum2026-07-30Beskrivning
Sjukvårdsapoteket NU-sjukvården är en del i det regionala sjukvårdsapoteket VGR och ansvarar för förvaltningens samlade läkemedelsarbete. På sjukvårdsapoteket arbetar drygt 50 medarbetare med olika kompetenser såsom apotekare, receptarie, sjuksköterska och läkemedelsassistent. I enhetens uppdrag ligger ansvar för läkemedelsförsörjning, läkemedelshantering, sortimentsarbete, tillverkning av extempore läkemedel (cytotstatika) samt information om läkemedel, allt i nära samarbete med vårdverksamheterna.
Arbetsuppgifter
Arbetet innebär ett nära samarbete med vårdverksamheter och ett teamarbete inom sjukvårdsapoteket. Du kommer att arbeta med extemporetillverkning.
Du kommer att medverka i Extemporetillverkning av cytostatikaberedningar där du så småningom även kommer att få utföra orderhantering och slutkontroll, dvs frisläppande av produkt. Det kan även förekomma kliniska prövningar i form av tillverkningsstudier.Kvalifikationer
Du är legitimerad apotekare eller legitimerad receptarie med formell behörighet för extemporetillverkning.
Du är noggrann, ansvarsfull och har fokus på patienten. Du har god förmåga att samarbeta i team och har lätt för att skapa nya kontakter och goda relationer. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och i skrift. Då vi arbetar med korta ledtider är det också viktigt att du är stresstålig, serviceinriktad och flexibel. Arbetet ställer krav på goda IT kunskaper.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrigt
Annonsen avser ett vikariat som sträcker sig 12 månader framåt, med eventuell möjlighet till förlängning.
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande vänta därför inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Ledningskansliet (visa karta
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461 85 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
NU-sjukvården, Område Ledning och stöd, Sjukvårdsapotek VGR NU-sjukvården Kontakt
Sektionsledare
Annika Larsson 010-4350880 Jobbnummer
10016351