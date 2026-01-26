Apotekare /receptarie /farmaceut
2026-01-26
Är du legitimerad farmaceut/receptarier och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Ösmo!
Som farmaceut på Apotek Ösmo arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
Våra öppettider är vardagar kl. 09:00-18:00 och lördagar kl. 10:00-15:00.
Apoteket är beläget i Ösmo Centrum.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på Apoteket
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: apotekosmo@gmail.com Omfattning
